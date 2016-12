Facebook, Whatsapp, Twitter…: RDC, revoici les réseaux sociaux

Plus besoin pour les internautes congolais de passer via VPN (Virtual private network) pour accéder aux réseaux sociaux. Indisponibles depuis près de 10 jours, Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype et Google+ sont de nouveau accessibles. La mesure de restriction qui frappait ces réseaux sociaux depuis le 18 décembre a été levée dans la nuit de mardi à mercredi. Une censure qui visait selon le gouvernement à empêcher la diffusion des images et des messages appelant à la violence., le 19 décembre.

Il faut dire que c’est sur demande du gouvernement que l’Autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPTC en sigle avait dans une correspondance demandé aux fournisseurs d’ accès internet de filtrer ou de bloquer partiellement les réseaux sociaux à travers le pays.

Dans un premier temps, il était question de restreindre les échanges d’images, des vidéos et de la voix via certains sites. La mesure s’est généralisée après le 20 décembre notamment pour Whatsapp qui était quasi inaccessible. Une mesure contournée par les utilisateurs, nombreux sont ceux qui avaient recouru à l’ application Super VPN, (Virtual private network), réseau privé virtuel, terme courant dans l’informatique d’entreprise et le domaine des réseaux, qui permet à quiconque de se connecter via un autre pays.

@JeanPierreKaye1