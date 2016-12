Face aux enjeux de l’heure: Parti pour l’Action et Kabila Désir réitèrent leur soutien au Président de la République

Le paysage politique de l’heure est marqué notamment par des pourparlers directs entre d’une part la Majorité présidentielle et les Forces du Rassemblement et, de l’autre, l’entrée en fonction du gouvernement de large union nationale, sous la coordination du Premier ministre Samy Badibanga. Face aux enjeux, des langues se sont déliées dans des Etats-majors de partis politiques lucides, pour des raisons évidentes. C’est le cas des partis politiques Parti pour l’Action, P.A et Kabila Désir, K.D, forces combattantes et fer de lance de la Majorité présidentielle. En effet, du 27 au 28 décembre courant, deux jours durant, Me Kihanda Pakom et M. Michaël Sakombi, respectivement secrétaire général ‘’Kabila Désir’’ et Secrétaire général P.A, ont co-animé une session d’évaluation des questions politiques de l’heure, à Kinshasa. Il en ressort la déclaration dont le libellé suit :

Le Parti pour l’Action et Kabila Désir réitèrent leur loyauté et leur soutien à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, Autorité morale de la Majorité présidentielle ; saluent la maturité politique du peuple congolais et l’apaisement observé après la publication du Gouvernement Badibanga, le 19 décembre 2016 ; constatent d’importants déséquilibres sociologiques et politiques, des provinces du pays qui ne sont pas représentées; des bases politiques et-sociologiques de Kabila absentes; des territoires qui sont des circonscriptions électorales qui ont plus qu’il n’en faut et de très loin.

Outre cela, le Parti pour l’Action et Kabila Désir notent l’absence des

Forces kabilistes combattantes d’avant-garde et de fiefs électoraux majeurs ; les deux Forces politiques saluent les discussions directes qui se tiennent à l’initiative de Son Excellence Joseph Kabila Kabange, sous l’égide de la Conférence épiscopale nationale indépendante, CENCO, et appellent à leur aboutissement heureux pour des scrutins libres, apaisés et transparents; exhortent leurs militantes et militants à plus d’engagement et de combativité.

Enfin, le Parti pour l’Action et Kabila Désir rappellent leur leitmotiv: la loyauté est une cuirasse qui ne faiblit jamais ; rien ne se fera au Congo sans Kabila ni contre Kabila.

(Payne)