Face aux enjeux de l’heure: Jean-Claude Masangu restructure le parti et annonce un congrès à Lubumbashi

Devant les hauts cadres et cadres de l’Union pour le Développement du Congo (UDCO), ainsi que les fédérations de ce parti politique membre de la Majorité Présidentielle, Jean-Claude Masangu, le président national a planché sur trois points importants. Il s’agit de la réception par lui des présidents fédéraux, pour avoir des échos de la base dans la ville province de Kinshasa ; la restructuration partielle du parti dans la capitale et dans tout le pays, et l’annonce de la tenue d’un grand congrès au siège national de Lubumbashi, avant de promettre de mettre les moyens à la disposition toutes les fédérations pour qu’elles y prennent part.

Hier au siège national de l’Union pour le développement du Congo (UDCO), le président national de ce parti, Jean-Claude Masangu Mulongo, Gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo (BCC), s’est adressé aux militants et cadres venus nombreux, pour une journée qui n’avait rien de ville morte. Et ce, avant la lecture d’un communiqué de presse par un membre du Comité directeur.

A l’occasion, JC Masangu a fait trois importantes communications : il s’agit de la réception des présidents fédéraux avec leurs cellules, pour avoir des échos de la base dans la ville province de Kinshasa. Il a aussi annoncé avoir fait une restructuration partielle du parti dans la ville de Kinshasa et dans tout le pays. Le Cheval blanc a annoncé que prochainement, l’UDCO tiendra un grand congrès au siège national de Lubumbashi, avant de promettre de mettre les moyens à la disposition de toutes les fédérations, pour qu’elles y prennent part. Pour lui, dit-il, le plus important c’est d’aller aux élections. Voilà pourquoi il faut entretenir la base. Car c’est là que l’UDCO va démontrer qu’il est un grand parti membre de la Majorité Présidentielle. Il n’a pas manqué de féliciter le président Joseph Kabila Kabange, pour tous les efforts fournis pour que les Congolais puissent aller aux élections telles que prévues. Et ce, malgré les contraintes inhérentes à cet exercice.

De la déclaration

Au terme de ce grand rendez-vous, il y a eu une importante déclaration de l’UDCO, dont lecture a été faite par M. Shamba Balthazar, Secrétaire général de ce grand parti politique. Dans cette déclaration, le Comité Directeur de l’UDCO salue les efforts du Gouvernement de la République sous le leadership du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, Autorité morale de la Majorité Présidentielle ; lesquels efforts ont permis de renforcer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, de promouvoir des reformes profondes pour redresser le tissu socioéconomique et d’assurer l’accompagnement démocratique du processus électoral mené par la CENI.

« Le Comité Directeur de l’UDCO réitère tout son soutien et exprime sa profonde gratitude à la Majorité Présidentielle, pour la confiance sans cesse renouvelée à notre parti politique en associant systématiquement le Président national de l’UDCO, le Camarade Jean-Claude Masangu Mulongo à tous les travaux du bureau politique de la Majorité Présidentielle », indique le communiqué de presse.

A l’occasion, le Comité directeur de l’UDCO a annoncé les travaux préparatoires d’un congrès national extraordinaire qui se tiendra dans un avenir proche au siège national du parti à Lubumbashi. Le Comité directeur tient à rassurer les militants que tous les moyens seront mis en œuvre, pour que les fédérations de l’UDCO à travers différentes provinces de la République, y soient largement représentées.

Le Comité directeur annonce que les travaux de la mise en place partielle des animateurs des organes et structures du Parti tant au niveau national que de province viennent d’atteindre leur point d’achèvement. Le comité saisit cette opportunité pour encourager les camarades du parti, ainsi que la population. Il leur est demandé, dans cet ordre d’idée, de ne pas céder à la manipulation et de rester rangés derrière le leadership du président National de l’UDCO, le Camarade Jean-Claude Masangu Mulongo et derrière l’Autorité morale de la Majorité Présidentielle, Joseph Kabila Kabange.

(JMNK)