Face à l’attitude de Pierre Kangudia: Vital Kamerhe charge injustement Joseph Kabila

Vital Kamerhe considère que le refus de Pierre Kangudia de démissionner du gouvernement est orchestré» par le pouvoir qui veut « déstabiliser» l’Union pour la Nation Congolaise, rapporte l’entourage du président de l’UNC. «Le président il est calme. Il est placide et serein. Il est convaincu que c’est le président Joseph Kabila qui est derrière cette situation. Il renvoie le ministre Pierre Kangudia à sa propre conscience. Il respecte son choix. Ils ont plus de 30 d’amitié. Le président lui faisait confiance. Alors que tout le monde pensait qu’il allait désigner Mayo Mambeke pour occuper le ministère du Budget, il a choisi son ami, pour la loyauté et pour l’expertise. Aujourd’hui, le ministre Kangudia quitte le parti avec des insultes contre le président. C’est triste parce quand Kamerhe quittait le PPRD, il s’était assumé et n’avait pas insulté Kabila », a dit à ACTUALITE.CD un proche de Vital Kamerhe, sous anonymat.

Et pourtant, considérant les raisons avancées par Kangudia lui-même, rien n’indique que son comportement a été motivé ou poussé par le président de la République. Sinon, s’il y a un responsable, c’est Vital Kamerhe lui-même et non quelqu’un d’autre, rétorque un cadre de la Majorité Présidentielle.

Toujours selon la même source, Vital Kamerhe se prépare à nommer dès le mercredi de la semaine prochaine les nouveaux cadres du parti et ce, à tous les niveaux. «Tout est déjà prêt pour la nouvelle mise en place. Le président s’apprêtait à publier la décision le weekend, mais avec ce qui vient de se passer, il a décidé de renvoyer la mise en place à la semaine prochaine », a ajouté notre source. Pour le contexte, Pierre Kangudia a refusé de quitte le gouvernement comme l’avait souhaité l’UNC. Il accusait Kamerhe de s’acharner sur sa personne pour « des intérêts égoïstes ». Il s’en remet à Kabila et décide de quitter l’UNC. Cependant, ce mardi 24 octobre 2017, plusieurs autres cadres de l’UNC, ont décidé de démissionner de leurs différentes charges au ministère du Budget.

(JMNK)