Face-à-face Ramazani Shadary-Kamwina Nsapu 2

Après sa désignation suivie de son intronisation le 15 avril dernier, le successeur de feu Kamwina Nsapu, M. Jacques Kabeya Ntumba a été reçu hier par le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary. A l’en croire, il ne s’agissait que d’une simple visite de courtoisie pour présenter ses civilités au patron de la territoriale, celui-là même qui, sous l’impulsion du Magistrat suprême, aura mouillé le maillot pour que la paix revienne dans cette partie du territoire national.

Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a officiellement et pour la première fois reçu en audience hier le successeur de feu Kamwina Nsapu, chef de Bajila Kasanga dans le territoire de Dibaya, Province du Kasaï-Central. Jacques Kabeya Ntumba accompagné de trois personnes de sa famille, a déclaré à la presse avoir été rendre une visite de courtoisie au Vice-Premier ministre, Ramazani et prendre contact avec lui depuis sa désignation par la famille régnante le 15 Avril 2017 comme successeur de son frère, feu Kamwina Nsapu mort en août 2016.

Peu bavard devant la presse, mais sur un ton ferme, Jacques Ntumba a appelé toute la population du Grand Kasaï au calme et à la paix. Ce, avant de mettre de nouveau en garde ceux qui, au pays ou à l’Etranger continuent à utiliser le nom de son frère Kamwina Nsapu pour justifier les crimes.

« C’était juste une visite de courtoisie, depuis que j’ai été investi. Je suis venu lui présenter mes civilités comme je l’avais fait à Kananga. On a besoin de la paix. Vous tous au Kasaï, vous savez que sans la paix, on ne peut pas construire notre Kasaï. Vous êtes partout en Europe, arrêtez d’intoxiquer les gens. Tous ceux qui utilisent le nom de Kamwina Nsapu sont des bandits et devraient arrêter. On n’a pas besoin de bandits chez nous », dit-il. Soulignons qu’il a eu des mots aimables, au nom de sa famille, à l’endroit du Vice-Premier ministre et ministre actuel de l’Intérieur et Sécurité pour sa méthodologie pacifique ayant conduit à la paix entre sa famille et le gouvernement congolais.

(JMNK)