Expulsés d’Angola: La délégation Congolaise à la CADHP en Gambie sollicite une mission d’établissement des faits

La délégation Congolaise a sollicité, durant la 63ème session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme à Benjul, une mission d’établissement des faits suite aux expulsions massives des congolais d’Angola, indique le site internet www.rd-congoleaks.net, qui ajoute que c’est le Conseiller Principal du Chef de l’Etat au collège chargé des questions juridiques, Gérard Katambwe Malipo qui l’a exigé, en sa qualité de chef de délégation.

Selon lui, les Congolais expulsés d’Angola ont enduré des situations difficiles. C’est ainsi qu’il a sollicité, au cours de son allocution, la création d’une mission d’établissement des faits. Cette mission visera à savoir s’il y a eu des graves violations des Droits Humains lors de ces expulsions. En plus de cette mission, Gérard Katambwe a aussi fustigé le manque d’information préalable du gouvernement angolais avant la mise en œuvre des expulsions massives.

Durant son intervention, Gérard Katambwe Malipo a aussi mis l’accent sur trois points essentiels. Il s’agit des droits civils et politiques ; des droits économiques et les droits socio-culturels. Pour le premier point, il a mis en avant le respect de la constitution par le chef, lequel donnera lieu, pour la première fois dans l’histoire politique du pays, à la passation pacifique et démocratique du pouvoir. Gérard Katambwe a aussi évoqué le respect du calendrier électoral qui rend le processus irréversible; le respect des droits civils et politiques des parties prenantes au processus, ainsi que l’atteste à suffisance la levée de l’interdiction des manifestations publiques (marche pacifique du 26/11 de l’opposition et meeting du 27/11 du FCC).

En ce qui concerne le deuxième point, le Conseiller Principal a parlé de la nouvelle législation minière qui assure aux communautés hôtes de bénéficier des plus-values de l’exploitation des ressources minières par les industries extractives. Et enfin, parlant des droits sociaux et culturels, il a indiqué que le gouvernement de la RDC a intégré le cours des Droits humains dès la 1ère année de formation des militaires et des policiers au moment de leur recrutement. Le Gouvernement de la RDC vient également de créer, dès cette année académique, un département de Droits de l’homme, dans toutes les facultés de Droit au sein de différentes universités du pays.

La Commission Africaine des Droits de l’Homme a lancé sa 63ème session ces assises depuis le 24 octobre dernier à Benjul en Gambie. Son objectif est de passer en revue la situation des droits humains au sein des Etas Africains. Ces assises prendront fin le vendredi 2 novembre 2018. Le prochain rendez-vous est pris au mois d’Avril 2019, en Egypte.

JMNK

