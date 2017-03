Exécution des experts Onusiens au Kasaï : New-York exige une enquête indépendante

L’ espoir de les retrouver s’est définitivement envolé. L’ONU confirme la mort de ses deux experts enlevés le 12 mars sur l’ axe Bukonde – Tshimbulu à près de 120 Km de Kananga. ( Kasaï- Central).

« Je suis profondément attristé de confirmer que les dépouilles découvertes par les casques bleus de la mission des nations-unies en République Démocratique du Congo le 27 mars à l’ extérieur de la ville de Kananga dans la province du Kasaï-Central sont ceux de Michael Sharp ( Etats-Unis) et Zaïda Catalan ( Suède) », fait savoir le secrétaire général de l’ ONU dans un communiqué publié mercredi.

Pour Antonio Guterres, les deux fonctionnaires tués ont perdu la vie en cherchant à comprendre les causes des conflits et de l’insécurité en RDC afin d’ aider à apporter la paix dans cette partie du pays en proie aux éxactions de la milice du chef traditionnel Kamwena Nsapu.

Pour rappel, les deux étrangers ont été Kidnappés ensemble avec quatre sujets congolais, leur interprète et trois conducteurs de moto taxi. Trois corps ont été retrouvés le 27 mars dernier à Bukonde, deux blancs et un noir. Le sort de trois autres demeure inconnu et l’ Onu exhorte la RDC à poursuivre les recherches pour retrouver ses trois ressortissants disparus.

« Nous espérons que la cause de leur mort sera déterminée à la suite d’ un examen plus aprondi », ajoute Antonio Guterres qui demande une enquête complète auprès des autorités congolaises au sujet de cet incident. « En cas d’ actes criminels, les nations-unies feront tout leur possible pour assurer que justice soit faite », prévient le successeur de Ban Kimoon.

