Examen du budget 2019: Tshibala revient ce jeudi devant députés

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté ce mardi le projet de budget 2019, évalué à 10.352.3 milliards de Fc, soit 5,923 milliards de dollars américains (USD) devant l’Assemblée nationale. A la suite du débat général, un délai de 48 heures est accordé au Chef du Gouvernement pour préparer ses réponses aux différentes préoccupations soulevées par les députés nationaux.

Ouverte le 15 septembre dernier, la session parlementaire ordinaire de septembre 2018 en cours est essentiellement budgétaire. Pour ce faire, depuis le mercredi 03 octobre courant, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe avait déposé les deux textes prioritaires au bureau de l’Assemblée nationale. Notamment, le projet de loi de finances exercice 2019 et le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2017.

C’est ce mardi 23 octobre 2018 que les députés nationaux ont débuté leurs travaux relatifs à l’examen et adoption du projet de de budget 2019. Le texte sur la reddition des comptes 2017 étant déjà transmis à la commission ECOFIN pour examen approfondi.

Ainsi, le Chef du Gouvernement, accompagné des autres membres du Gouvernement, a procédé personnellement à la présentation de l’économie générale de ce projet de loi de finances 2019 devant la représentation nationale. Et il a indiqué que ce budget du pouvoir central de l’exercice 2019 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 10.352.319.780.053 CDF (dix mille trois cent cinquante-deux milliards trois cent dix-neuf millions sept cent quatre-vingt mille cinquante-trois Francs congolais).

Appliqué au taux de change de 1.747,8 CDF le dollar, ce projet de budget de l’Etat s’évalue à 5,923 milliards de dollars américains (USD). Des observateurs indiquent que ce budget 2019 accuse un taux de régression de 0,01 % par rapport au budget 2018 qui était de 10.352,2 milliards CDF.

Les recettes du budget général de l’exercice 2019 sont arrêtées à 9.604,9 milliards de Fc, celles des budgets annexes sont de 169,7 milliards de Fc et des comptes spéciaux de 577,8 milliards de FC. Quant aux dépenses de l’exercice 2019 arrêtées à 9.604,9 milliards de Fc, elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital.

Elles sont réparties en budget général, budgets annexes et comptes spéciaux, en équilibre avec les recettes correspondantes. Ces dépenses permettront donc de financer les projets des secteurs prioritaires ou à grandes réformes.

C’est à la suite de cet exposé du Premier ministre Bruno Tshibala que va débuter la délibération de la représentation nationale sur ce projet de budget 2019, notamment à travers le débat général qui a été lancé par le président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku Ndjalandjoko. Le respect de la procédure parlementaire étant de mise, ce débat a permis aux députés nationaux d’exprimer leurs diverses préoccupations au Chef du Gouvernement d’union nationale en rapport avec le budget 2019.

Et pour lui permettre de bien préparer ses éléments de réponse, un délai de 48 heures a été accordé au Premier ministre qui reviendra ce jeudi pour rencontrer les préoccupations soulevées par les élus du peuple. Après ces réponses, le débat sera clos, alors le projet de budget pourra être déclaré recevable par l’assemblée plénière.

Signalons qu’auparavant dans la matinée, le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalandjoko, avait reçu en audience, l’ambassadeur partant de la République de Namibie en République démocratique du Congo, M. Wilbard Hellao. C’était une visite d’adieu, car le diplomate namibien s’apprêtait déjà à quitter la Rdc.

Lepetit Baende

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.