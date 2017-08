Evaluation globale du Processus électoral: Corneille Nangaa au Kasaï Central depuis hier

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Céni), Corneille Nangaa Yobeluo est arrivé dimanche 27 août 2017 dans la province du Kasaï Central, à la tête d’une forte délégation. Comprenant outre les membres du bureau et la plénière de la Centrale Électorale, quelques représentants de la communauté internationale soit l’Ambassadeur du Zimbabwe en RDC, un diplomate sud -africain, un diplomate zambien, les élus nationaux et représentants de groupes parlementaires, les délégués de la société civile congolaise. C’est le Vice-Gouverneur du Kasaï Central et Gouverneur a.i, Justin Wilongia, qui a personnellement accueilli le Patron de la CENI à l’aéroport National de Kananga. Le cortège s’est dirigé vers le centre-ville pour participer dans l’imposant bâtiment du Gouvernorat de province à la réunion du comité de sécurisation des élections avec les membres du comité provincial de sécurité. Tous les éléments techniques pouvant encadrer le travail de la délégation ont été passés au crible. Au cours d’un point de presse tenu à l’intention des journalistes, le Président de la CENI a révélé les mobiles de sa visite dans le chef- lieu du Kasaï Central consistant en l’évaluation globale du processus électoral. Un travail qui va mettre côte à côte les membres du CNSA, le gouvernement de la République, la communauté internationale pour cogiter sur la forme à donner à la série de résolutions qui vont servir de repère à l’élaboration d’un calendrier qui déterminera la suite du processus électoral.

(Bernetel Makambo)