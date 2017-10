Etranger: Droits humains en Ethiopie : de la position des Usa

Déclaration de l’ambassade américaine Les États-Unis considèrent les manifestations pacifiques comme un moyen légitime d’expression et de participation politique. Nous notons avec satisfaction un certain nombre d’événements récents au cours desquels les manifestants se sont exprimés pacifiquement et au cours desquels les forces de sécurité ont fait preuve de retenue en leur permettant de le faire. Nous sommes attristés par les informations selon lesquelles plusieurs manifestations récentes se sont soldées par des actes de violence et des morts. Tous ces rapports méritent une enquête transparente qui permet aux responsables de la violence d’être tenus responsables. Nous encourageons tous les Éthiopiens à continuer d’exprimer pacifiquement leurs vues et encourageons les autorités éthiopiennes à permettre une expression pacifique des points de vue. Plus généralement, nous encourageons un discours national constructif, pacifique et inclusif sur des questions importantes pour les citoyens éthiopiens.