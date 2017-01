Étienne Tshisekedi en Belgique pour un « check-up médical »

Pendant qu’au cours des arrangements particuliers entre les signataires de l’accord de la Saint-Sylvestre une date a été retenue, celle du 26 janvier prochain pour l’installation du Comité national de suivi de l’accord (CNSA) et la notification de son président, M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, nous apprenons que le Lider maximo, âgé de 84 ans, devra se rendre en Belgique, où l’attend son médecin traitant, pour un check-up médical. Ce voyage intervient ainsi pendant que le compromis autour de la composition du Conseil national de suivi de l’accord a été obtenu.

Selon Jeune Afrique qui cite son fils Félix Tshisekedi, il s’agit d’une simple consultation, a-t-il ajouté. Il devrait prendre un peu de vacances, après six mois de présence ininterrompue, mais cela ne durera pas plus de quelques semaines. Soulignons qu’un jet privé est déjà parti de Bruxelles pour venir le recueillir à Kinshasa, a ajouté un autre membre de son entourage sous couvert d’anonymat. D’après la même source, l’autorisation de survol et d’atterrissage du territoire congolais de l’appareil a été demandée le week-end dernier au ministère en charge des Transports et Voies de communication à Kinshasa et le feu vert a été donné dans la foulée.

« Étienne Tshisekedi n’est pas concerné par une quelconque mesure d’interdiction de sortie du territoire, il peut partir tranquillement : il ne présente pas d’intérêts pour les services de renseignements », affirme-t-on du côté du ministère congolais de l’Intérieur. Soulignons en passant que ce départ intervient alors que les modalités de l’accord politique signé entre l’opposition et la majorité à Kinshasa le 31 décembre font toujours l’objet d’intenses discussions. La majorité de la classe politique congolaise s’était mise d’accord pour co-gérer le pouvoir après le report de l’élection présidentielle, initialement prévue pour décembre 2016.

En tant que chef du « Rassemblement de l’opposition », la principale plateforme d’opposition, Étienne Tshisekedi devait présider un « conseil national de suivi », chargé de s’assurer de l’avancement régulier des préparatifs de l’élection d’ici à la fin de 2017. Son départ menace de prolonger encore les discussions préalables à la mise en place de l’accord, qui durent depuis déjà trois semaines. « L’application de l’accord peut commencer sans lui, assure toutefois Félix Tshisekedi. Un membre de son cabinet pourrait assurer l’intérim. Cela est encore en discussion ». Le leader historique de l’opposition congolaise, âgé de 84 ans, avait déjà passé deux ans en exil médical entre 2014 et 2016. Son retour à Kinshasa, en juillet dernier, avait galvanisé ses partisans, prêts à manifester pour obtenir le départ de Joseph Kabila. La tension était retombée d’un cran avec la signature de l’accord du 31 décembre dernier. Elle pourrait encore s’atténuer avec le départ d’Etienne Tshisekedi.

