ESU: Steve Mbikayi visite les installations d’Inovexi

Pour mieux sceller le partenariat de son ministère avec l’entreprise Inovexi, le ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi, qu’accompagné les membres de son cabinet et de Madame Alula, Secrétaire Général à l’ESU, a visité au début de la semaine, les installations de cette firme congolaise, qui va produire dans les tous prochains jours, les cartes biométriques pour les étudiants congolais.

Cette visite s’explique par le fait que le ministre de l’ESU qui tient à un travail de qualité, voulait se rassurer sur les matériels dont disposent son partenaire et d’éviter toutes suspicions autour de ce dernier. Très impressionné par ce qu’il a vu, Steve Mbikayi est sorti souriant et a félicité le Directeur Général de cette grande entreprise qui excelle dans le domaine de la nouvelle technologie de l’information et de la Communication.

Pour Steve Mbikayi, M. Jackson, responsable d’Inovexi, mérite bien la confiance du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire en ce qui concerne ce marché d’octroi de la carte biométrique. Pour lui, Inovexi a démontré qu’elle était une entreprise de renommée en République Démocratique du Congo et ailleurs, car après son passage, le Ministre a exprimé son satisfecit et s’est dit convaincu des installations de cette entreprise, qui est l’œuvre d’un congolais.

« Le Chef de l’Etat donne beaucoup d’importance à l’entreprenariat des jeunes congolais. Il y a même eu, dans le passé, un fonds débloqué pour ça. Et là, voici un exemple d’entreprenariat de jeunes congolais réussi. Je viens de visiter le bureau de service d’Inovexi. C’est très encourageant car, il a réussi à créer des emplois pour d’autres jeunes congolais. J’ai été fière d’avoir attribué ce marché à un jeune congolais qui l’a gagné, pas parce qu’il est congolais, mais parce qu’il a présenté les produits qui correspondaient à ce que nous avons comme vision pour la modernisation de notre secteur de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Je suis content et fier de ce que j’ai vu et je l’encourage à aller de l’avant », a affirmé le ministre Steve Mbikayi.

A son tour, le directeur général d’Inovexi s’est dit très satisfait de ce passage du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Sur ce, il lui rend un vibrant hommage, car ce dernier a fait preuve d’un grand travailleur et d’un homme humble, rempli d’esprit d’écoute.

« Je suis très heureux de recevoir dans nos bureaux, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et les membres de son cabinet. Je lui en suis gré. Je remercie également Madame le SG qui a aussi voulu voir comment nous travaillons. Je crois qu’en voyant nos installations, vous allez vous rendre compte que nous mettons beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons. C’est dans ce cadre que je remercie vivement le Chef de l’Etat qui a voulu faire de la RDC un pays émergent et nous travaillons dans le souci de matérialiser cette grande vision de notre Président de la République », a-t-il déclaré devant le ministre et la presse. En somme, signalons qu’Inovexi est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la télécommunication, et c’est elle qui va fabriquer la carte biométrique pour les étudiants de la RDC. A cet effet, déjà 300 opérateurs de saisi sont formés pour ça.

(Bernetel Makambo)