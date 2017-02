Escalade de la violence au Kasaï –Central: Un agent de l’ANR décapité à Kazumba et une église profanée à Dibandisha

Des informations parvenues au Quotidien L’Avenir renseignent qu’un agent de l’Agence nationale des renseignements (ANR), dénommé Mubutu, a été décapité hier dans les après-midi. Ses agresseurs ont gardé la tête et rendu le reste du corps à la famille. Cette exécution a été perpétrée à Tshitadi, dans le territoire de Kazumba où la milice Kamuina Nsapu sévit sans partage depuis deux semaines.

Toujours dans ce coin du pays, à en croire Mgr Félicien Mwanama Galumbulula, Evêque de Luiza, c’est vers 11 heures d’hier jeudi que les miliciens, au nombre de 11, ont fait irruption dans la Cité de Dibandisha. Ils ont profané l’église, cassé les chaises, les bancs et le tabernacle. Ils ont incendié les ornements et les livres liturgiques. Ils se sont introduits à la Cure en cassant et en incendiant tout ce qu’il y avait.

La population qui les a invités à la retenue n’a pu calmer leur fureur. Ils viennent de repartir sans être inquiétés par personne. Les personnes et leurs biens ne sont pas protégés dans cette partie du pays. « Je condamne fermement cette destruction méchante du patrimoine de l’Eglise en invitant nos gouvernants à assurer la sécurité de la population et des biens », dit-il.

(JMNK)