EPSP : Quand des parents affluent et demandent dérogation, Après l’enthousiasme de la rentrée, le défi des frais scolaires

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le calendrier scolaire de l’année en cours va bon train, à travers l’étendue du territoire national, bravant des tractations du début : menace de grève du secteur public par-ci, scènes de perturbation du bon fonctionnement de l’école par des inciviques par-là. Les parents, en dépit du leitmotiv de la crise, se sont ralliés au programme prévu dans le calendrier scolaire. Les écoles ont ouvert, certes, mais le défi de réunir les effectifs attendus est une autre paire de manches, estiment les observateurs. Car plus d’une fois, les écoles dans un contexte de crise ont déploré des écarts entre les effectifs inscrits (attendus) et ceux disponibles. Pour l’heure, en effet, des témoignages indiquent que le taux de parents sollicitant dérogation à la direction de l’école va croissant. Dès lors, l’école accorde cet avantage, mais demeure regardante quant à la probité du parent-demandeur. Car « promettre et tenir sont deux », renseigne un adage.

Quand les frais scolaires s’érigent en peaux de banane

Des parents et tuteurs de la catégorie de gagne-petit qui scolarisent plus d’un enfant, n’attendent pas la veille de la rentrée pour affronter le marché, loin de là. Ils agissent, comme le suggère un adage africain, à la manière d’un paysan qui bâtit sa case : c’est qu’à chaque jour suffisent ses efforts pour ramener au village chevrons, madriers, paille, steaks, lianes, etc. C’est comme qui dirait : « A chaque jour, suffit sa peine ».

« Le chantier Education a été décrété pour répondre aux attentes, non d’un nombre limité de jeunes, mais de tous. C’est dans cet ordre d’idée que ses objectifs rejoignent ceux de l’Objectif du Millénaire Pour le Développement, OMD, s’agissant de l’Education Pour Tous. Il s’agit de tous et non de quelques-uns ».

C’est en ces termes qu’un père de famille a exprimé sa préoccupation, au regard des colonnes d’enfants qui ne peuvent fréquenter l’école, faute de se mettre en règle des frais scolaires. Le père de famille propose que le chantier Education soit doté d’une force politique de protection, pour notamment les enfants exclus de l’école pour raison des frais scolaires. « Quelle explication la société dans son ensemble donne-t-elle à un enfant débutant et enthousiasmé du primaire, quand l’école qui est une émanation de cette même société, lui dit : « Sors de la classe et retourne à la maison, puisque ton père n’a pas payé les frais scolaires. Tu ne pourras revenir que quand il s’acquittera de cette charge ». Et quelle serait, pendant ce temps, la force d’action du Chantier Education pour empêcher que le responsable scolaire ne scandalise le pauvre enfant ? L’agissement machinal d’un responsable scolaire scandalise le nouveau venu à l’école.

Payne

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.