EPSP : Gaston Musemena se penche sur la feuille de route du ministère

Le ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, EPSP, Gaston Musemena Bongala (voir photo) a échangé, hier en son cabinet de travail, avec son collègue de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat, Guy Mikulu. Cette rencontre en tête-à-tête intervient au lendemain de l’entrée en fonction du gouvernement, le 19 décembre courant. Cela répond, à priori, à un besoin d’éclaircissement et d’enrichissement mutuel, pour deux secteurs qui se rapprochent, comme l’indique un communiqué du ministère de l’EPSP émis à cet effet.

Une harmonisation des vues adaptée aux exigences de l’heure

Les échanges entre le ministre de l’EPSP

et son collègue de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat, avaient pour objectif d’harmoniser les vues sur les Attributions de leurs Ministères respectifs; d’autant plus que le Ministère de l’EPSP, désormais piloté par Gaston Musemena Bongala, récupère l’Enseignement technique et professionnel qui, dans le Gouvernement précédent, constituait un Ministère à part entière. Alors que le nouveau Portefeuille dirigé par Guy Mikulu, garde et s’occupe de la Formation professionnelle, différente de l’Enseignement professionnel.

Une harmonisation des vues nécessaires aux yeux des deux membres du Gouvernement. L’enjeu étant d’éviter la confusion au niveau de leurs attributions, cela en attendant la promulgation dans les tout prochains jours, de l’Ordonnance présidentielle portant attributions des Ministères.

Les deux personnalités sont; par ailleurs Députés nationaux et membres d’une même famille politique : la Majorité présidentielle défendant la vision de Son Excellence Joseph Kabila Kabange, Chef de l’Etat.

(Payne)