EPKIN: Bilan et synthèse de la saison 2016-2017

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) s’est terminé au mois de juillet dernier au stade Tata Raphaël de la Kethulle. L’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire, le 26 juillet dernier. L’AC Rangers de Lambert Osango a été sacrée championne avec 97 points, 38 victoires, 30 gagnés, un match perdu, 7 nuls, 109 buts marqués contre 17 encaissés. Elle est talonnée par JSK avec 96 points, 30 victoires, 2 défaites, 6 nuls, 96 buts marqués contre 20 encaissés. Six clubs ont été relégués en division inférieure, il s’agit de New JAK FC, RC Sodigraf, Royal Sporting Club de Kinshasa, le TP Foyo, RC Saint Etienne et FC Orange.

Le meilleur buteur de la saison Ntandu Ndombele « Alias Diables » du FC Nzakimuena a 26 réalisations suivi de Merlin Kapela Mpongo de l’AC Kuya avec 24 buts.

Des meilleurs de la saison 2016-2017

Meilleur Club : AC Rangers, Club Révélation : FC Standard de Lemba, Club Flair-play : JSK , Meilleurs joueurs : Ozil Nsadisa Kalumayi ( A titre posthume), Vau Muzetu (JSK).

Meilleur Entraineur : Maxence Lando (AC Ujana), meilleure attaque : AC Rangers (109 buts marqués), meilleure défense : AC Rangers (17 buts encaissés).

Exceptionnellement, la saison 2016-2017, au regard du niveau moyen présenté par le corps arbitral lors du championnat, ainsi que le nombre exorbitant des arbitres affectés, soit 71 arbitres pour dix matches lors d’une journée de championnat, l’organisateur a décidé en toute responsabilité de ne pas plébiscité le meilleur arbitre ainsi que le meilleur arbitre ainsi que la révélation arbitre.

Les recettes de la saison sont de 73.180 dollars américains contre le même montant pour des dépenses.

Les prévisions budgétaires /exercice 2017-2018 sont estimées à 31.232.850 FC contre 31.112.150 FC soit un solde caisse de 120.700 FC

(Gaby Mass)