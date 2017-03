EPFKIN: Ujana-Rangers, Nzakimuena-St Etienne et Foyo-Orange ce jeudi au STR.

*New JAK –JSK et OCK-Standard au SM

La 27ème journée et les matches en retard de la 25ème journée vont se poursuivre ce jeudi au stade Tata Raphaël de la Kethulle et au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Trois rencontres sont prévues au stade Tata Raphaël de la Kethulle entre l’AC Ujana et l’AC Rangers à 11h30’. Un duel au sommet de cette entente pour ne pas dire un derby entre les académiciens du centre Ujana, dont une partie des joueurs se trouvent actuellement en Italie pour un tournoi test, et les volontaires physiciens de l’AC Rangers (61 points). Les poulains de Lambert Osango n’ont pas droit à une défaite, car ils sont manu manu avec JSK (62 points) pour la course au titre.

Il se suivra ensuite le match, FC Nzakimuena (46 points) –RC St Etienne (13 points). Les poulains de JC Claude Makanda alias « Morinho », devenus intouchables, et une équipe de RC St Etienne devenue très athlétique et alerte, mais relégable. Un match en retard de la 25ème journée au cours de laquelle le RC St Etienne jouera le tout pour tout pour remonter les points.

Le dernier match entre le TP Foyo et le FC Orange risque de ne pas avoir lieu. Le FC Orange n’ayant pas payé les frais d’engagement, du moins que Max Mayaka paye entre temps jeudi avant 15h30’.

Au stade des Martyrs de la Pentecôte, il y aura une guerre à distance à la même heure que l’AC Rangers, entre New JAK FC (22 points) et JSK (62 points) de la 27ème journée qui pourra faire monter l’enjeu de la rencontre.

La dernière rencontre du stade des Martyrs entre OCK (50 points) et FC Standard (37 points), en retard de la 25ème journée, est un match ouvert entre les deux formations qui jouent pour le maintien.

(Gaby Mass)