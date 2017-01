EPFKIN: Reprise du championnat samedi 14 janvier dernier

FC Orange, TP Foyo et Tornado écopent des forfaits, tandis que l’AC Rangers inflige une raclée à RSC Kin

La phase retour de la 100ème édition du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) a repris depuis samedi 14 janvier dernier au stade Tata Raphaël de la Kethulle avec 4 rencontres à l’affiche.

Les deux rencontres d’avant-midi n’ont pu se jouer à cause du non payement des frais par le FC Orange qui devait rencontrer l’AC Real de Kin et aussi le TP Foyo qui devait jouer contre l’AC Ujana.

Dans l’après-midi, le FC Mbemba a partagé avec l’OC Idimu sur le score de 1-1, grâce aux buts de Mero Kyungu à la 2ème minute et l’égalisation de l’OC Idimu est venu à la 82ème minute par Ebengo Ikoko.

En match phare, JSK, le leader a dominé le JS Tshangu par 3-1, sur les réalisations de Bakajika Kasongo à la 17ème minute, Kayumba Lolecha à la 19ème minute et de Fataki Bamenga à la 40ème minute et le seul but de JS Tshangu est de Nsumbu Matuzolele à la 26ème minute.

Le lundi 16 janvier dans les mêmes installations et pour la même journée, il y a eu 4 rencontres. Dans la matinée, le RC Sodigraf a battu New Jak FC par 2-1, buts de Epepe à la 3ème minute et de Retule Agawa à la 76ème minute pour le RC Sodigraf et de Nseka Felly à la 89ème minute pour New Jak FC.

En fin d’avant-midi, l’AC Ranger a pulvérisé Racing Sporting Club de Kinshasa par 8-0. Buts de Mpiana Mozinzi aux 7ème et 20ème minutes, Nsadisa Kalimayi à la 4ème minute, Kansietoko Nguazulu aux 26ème et 36ème minutes, Ingoli Iyoso aux 22ème et 41ème minutes et de Katalay Biduaya à la 89ème minute.

En début d’après-midi, le FC Standard a imposé un nul au FC Nzakimuena sur le score de 1-1. Le FC Nzakimuena a ouvert la marque à la 3ème minute avant que le FC Standard n’impose un rythme endiablé au FC Nzakimuena et égalisé à la 86ème minute par Ekofo Mosengo.

La dernière rencontre n’a pas eu lieu, le FC Tornado n’ayant pas payé ses amendes. Par conséquent, il a perdu le match par forfait devant l’AC Kuya (0-3 ff).

Ce mercredi 18 janvier 2017 au STR

13h00’ : FC Dijack-OCK

15h00’ : RC St Etienne-FC Système

