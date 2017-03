EPFKIN: Real de Kin, Mbemba et OCK vainqueurs d’Idimu, Foyo et Nzakimuena

Le Championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa s’est poursuivi hier au stade Tata Raphaël de la Kethulle.

Dans la matinée, se jouait un match très tendu entre deux formations des quartiers voisins de la Commune de Bandalungwa, entre l’OC Odimu et l’AC Real de Kin. Un match comptant pour la 30ème journée et qui a souri à l’AC Real de Kin. Ce dernier a dominé son adversaire sur le score de 2-0, grâce aux buts de Mulumba Mabele à la 63ème minute et de Mpanzu Lekua à la 68ème minute.

En deuxième match de la 31ème journée, joué en fin d’avant-midi, le FC Mbemba a atomisé le TP Foyo sur le score sans appel de 6-1. Ce, sur les réalisations de Totokani Lardis à la 15ème minute, Lofo Bongeli à la 35ème minute, Mero Kyungu à la 41ème minute, Ntengu Kabengelo à la 52ème minute, Tungila Mohamed à la 80ème minute et de Esinga Mbau à la 87ème minute. L’unique but du TP Foyo est l’œuvre de Banona Fuameso à la 76ème minute.

En match phare, les enfants terribles de Mbinza sont miraculeusement tombés devant les poulains d’Olivier Bierlaire sur le score de 1-3. Les buts d’OCK ont été inscrits sur un doublé de Katoyi aux 36ème et 84ème minutes et celui du FC Nzakimuena est de Niangi à la 66ème minute.

(Gaby Mass)