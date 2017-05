EPFKIN: OCK-Tornado, Sodigraf-Idimu, Foyo-Nzakimuena et Kuya-Système ce mardi au STR

Le FC Tornado, en quête d’une victoire, affronte OCK ce mardi au stade Père Raphaël de la Kethulle, pour le compte de la 38ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Tornado (53 points) s’investira dans cette partie pour s’approprier les trois points de la victoire pouvant lui permettre d’être compté parmi les sociétaires de l’EPFKIN la saison prochaine. Alors qu’OCK qui totalise 64 points, se jettera dans la bataille en vue de se maintenir parmi les cinq premiers au classement. Il en est de même du FC Système et de l’AC Kuya, 62 points chacun, ces deux équipes croiseront les fers pour, non seulement monter à l’étage supérieur, mais aussi pour rattraper OCK et même le dépasser.

Le RC Sodigraf (35 points) et le TP Foyo (19 points) rencontreront respectivement l’OC Idimu (58 points) et le FC Nzakimuena (60 points), le même jour dans les mêmes installations, pour la formalité dans la mesure où ils devront réintégrer leurs ententes urbaines la saison prochaine.

L’AC Rangers (97 points) qui a terminé ses matches, a déjà empoché le titre aux dépens de JSK (96 points).

(Gaby Mass)