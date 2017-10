EPFKIN: Ni vainqueur ni vaincu entre JSK et Nzakimuena et 1ère défaite d’Air Brousse devant Dijack

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ni vainqueur ni vaincu entre JSK et le FC Nzakimuena hier au stade Tata Raphaël de la Kethulle pour le match de la 6ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Un match très tactique et physique pour les deux formations qui ont tout donné sans trouver la faille en dehors d’un tir au poteau pour le FC Nzakimuena et sur la barre transversale pour JSK. Les autres attaques cadrées étaient soit faibles ou alors à côté des cages gardées par les deux portiers. La bataille du milieu et les duels aériens ont également favorisé cette baisse de régime des attaquants. Bref un très bon match plaisant. Signalons que Wundu Ngana du FC Nzakimuena a été exclu à la 89ème minute pour cumul des cartons jaunes pour cause de simulation.

En premier match, le FC Dijack qui revient de loin après avoir purgé trois forfaits pour refus de jouer, recusant l’arbitre Mbala pour son match contre Belor Academy , a déchiré le brevet d’invincibilité de l’AC Air Brousse, battue par 1-0, sur un penalty de Lucien Donat Joël à la 86ème minute.

(Gaby Mass)