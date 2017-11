EPFKIN: Ni vainqueur ni vaincu entre Air Brousse-Belor, JSK –OC Idimu et Tshangu-PJSK

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La 8ème journée de l’Entente provinciale de football de Kinshasa a démarré hier au stade Tata Raphaël de la Kethulle avec trois rencontres alléchantes.

Le leader AS PJSK était reçu par JS Tshangu. Un match qui s’est soldé sur un score vierge. Un match très disputé entre les deux formations de la même couleur et de la même tendance, pendant lequel les deux formations ont manqué les occasions très nettes.

Un match nul qui n’arrange aucune formation. Malgré ce nul, l’AS PJSK reste leader avec 18 points en 8 sorties. Elle est talonnée par JSK qui a 16 points avec le même nombre des matches livrés.

JSK a été tenu en respect par l’OC Idimu, son bourreau de tous les temps, sur le score de 1-1, grâce à un but matinal de Zimpimpa Landu à la 7ème minute, protégeant son but jusqu’à la 87ème minute sur l’égalisation de Mputu Seba qui venait de monter à la place de Monsengo Tanselo. A la minute qui suivait, l’OC Idimu a raté un penalty par Mvuezolo Tulomba, qui a mis le cuir au-dessus de la transversale, manquant ainsi le break.

De leur côté, AC Air Brousse et Belor Academy ont marqué également le pas en se neutralisant sur le score de 1-1, sur les buts du buteur-maison de Belor Academy, Kasanda Ntambwe à la 44ème minute et l’AC Air Brousse est revenue au score à la 73ème minute.

Ce mardi 07novembre 2017 au STR

11h30’ : FC Sadaka-FC Dijack

13h30’ : FC DDM-FC Système

15h30’ : AC Ujana-AC Kuya

(Gaby Mass )



