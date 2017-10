EPFKIN: Le FC Standard cartonne Nourdine AC et le FC Nzakimuena tenu en respect par AS Sotraf

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La troisième journée de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) s’est poursuivie au stade Tata Raphaël de la Kethulle avec deux rencontres.

La rencontre phare opposait le FC Standard de Lemba à Nourdine AC , cartonnée par le Fc Standard de Lemba par 5-1, grâce à triplé de Loso Dizola aux 1ère , 39ème et 53ème minute, Jonathan Mpeti à la 22ème minute et Nakatala Mawete à la 77ème minute et l’unique but de Nourdine AC est l’œuvre de Kiaku Bakua à la 44ème minute.

De son côté, le FC Nzakimuena a été tenu en respect par le nouveau venu qui plein d’engagement physique et d’ambition l’AS Sotraf sur le score de 1-1

Ce vendredi 06 octobre 2017

13h30’ : OC Idimu-New Mwangaza

15h30’ : FC Système-JS Thangu

(Gaby Mass)