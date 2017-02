EPFKIN: Le FC Nzakimuena chute difficilement devant l’AC Rangers

Kuya dégringole devant Sodigraf, Orange et Foyo perdent par forfait

La 23ème journée de la 100ème édition du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) se poursuit normalement au stade Tata Raphaël de la Kethulle.

Hier en match phare entre le FC Nzakimuena, 5ème au classement avec 42 points contre le 2ème au classement, l’AC Rangers 52 points, un match amplement disputé par les deux formations. Mais avec une légère domination du FC Nzakimuena qui a raté 4 occasions nettes. Conséquence, l’adversaire, sur une hésitation de la défense, l’AC Rangers ouvre la marque par Katalay Bidiaya à la 34ème minute. Le FC Nzakimuena tente le tout pour tout, mais en vain jusqu’à la mi-temps, avant que l’arbitre, l’international Mputu Lopele ne renvoie les équipes aux vestiaires.

A la reprise, le match devient plus engagé avec le même rythme endiablé, mais sur une bourde, une fois de plus, l’AC Rangers double la mise par Tuisila Kisinda à la 62ème minute.

Loin de baisser les bras , le coach Jean-Claude Makanda alias Morihno battait l’appel des troupes à la 79ème minute, dans un cafouillage, le buteur-maison, Tandu Ndombele alias « Diable » réduit le score sur satisfaction des sympathisants du FC Nzakimuena. Ils vont pousser dans les dernières minutes, mais sans trouver la faille et 2-1 fut le score à la fin de la rencontre.

Dans la matinée, le FC Système a empoché trois points, le FC Orange ayant une fois de plus écopé d’un forfait.

Il en est de même pour l’OCK devant le TP Foyo qui ne s’est présenté qu’avec 6 joueurs sur la pelouse synthétique du stade Tata Raphaël de la Kethulle.

En début d’après-midi, l’AC Kuya Sport de Livulu a dégringolé devant le RC Sodigraf de Patcheli Makengo qu’il a battu par 2-1. Dans 15 minutes, les imprimeurs du RC Sodigraf menaient déjà par 2-0, sur les réalisations d’Epepe Mangapi à la 7ème minute et de Retule Agawa à la 15ème minute. L’AC Kuya va répliquer à la 25ème minute par Mawete Nyembo et puis plus rien. Les imprimeurs du RC Sodigraf vont bien gérer leur avance jusqu’à la fin.

(Gaby Mass)