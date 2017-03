EPFKIN: L’AC Rangers et JSK visent la tête du classement

*Sodigraf, New JAK et Dijack vainqueurs de St Etienne, Nzakimuena et Mbemba

La 28ème journée de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) s’est poursuivie hier lundi dans deux stades de la capitale Kinshasa. Ce, avec la course au titre entre l’AC Rangers et JSK.

Au stade Tata Raphaël de la Kethulle, l’AC Rangers recevait OCK. A l’issue de la rencontre, l’AC Rangers a consolidé sa position de leader en battant OCK par 2-0, grâce aux buts de Nsadisa Kalumayi à la 57ème minute et de Malanda Nzola à la 76ème minute.

Au stade des Martyrs de la Pentecôte, JSK a cartonné l’AC Real de Kin par 4-0, sur une réalisation de Salakiaku Matondo à la 12ème minute, un doublé de Kikasa Mamba aux 13ème et 29ème minutes et de Kidimu Tengetenge à la 73ème minute. Une victoire qui lui permet de rester coller à son challenger, l’AC Rangers qui compte 67 points contre 66.

En deuxième rencontre au stade Tata Raphaël, le RC Etienne est lourdement tombé devant le RC Sodigraf, survolté et motivé par le retour au pays de son président Patchelli Madilu, par 1-4. Ce, grâce à un doublé de Biengi Mbala aux 5ème et 29ème minutes, Baoyi Boyombe à la 34ème minute et Kabadi Butabaki à la 67ème minute tandis que celui du RC St Etienne est l’œuvre de Viku Ndongala à la 41ème minute.

En troisième match, le FC Nzakimuena a subi sa deuxième défaite consécutive, en tombant devant New Jak par 3-4. Ce, après un festival des buts avec un triplé de Nseka Felly (ancien de Nzakimuena, Motema Pembe et FC St Eloi Lupopo) aux 3ème, 35ème et 59ème minutes et de Bena Biayawu à la 62ème minute. Les buts du FC Nzakimuena ont été inscrits par Zemanga Soze à la 5ème minute, Sefu Ngongo à la 9ème minute et de Tandu Ndombele « alias Diable » à la 52ème minute.

Le dernier match au stade des Martyrs a vu la victoire du FC Dijack sur le FC Mbemba Sport par un score étriqué de 1-0. Une réalisation de Tambwe Lueteta à la 53ème minute. Une victoire qui sauve le FC Dijack qui compte désormais 41 points et peut souffler.

(Gaby Mass)