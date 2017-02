EPFKIN: JSK tenue en respect par Idimu

*RSC Kin et Real de Kin chutent devant Tshangu et New JAK et Orange écope d’un nouveau forfait

JSK, leader de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN), a été tenue en respect par l’OC Idimu sur un score vierge de 0-0, en match de la 25ème journée.

Un match avec un engagement sans précèdent, pendant lequel JSK s’est donné à fond, tout en dégarnissant la défense. Elle a eu la vie sauve par la maladresse de Nzau Ndudi, qui, après avoir dribblé le portier Vandiya Mboma de JSK, a mis le cuir à côté du cadre vide. JSK a péché par manque de maitrise, jouant à la précipitation.

Par ce match nul, JSK (59 points) n’est plus qu’à 1 point de son poursuivant et rival de tous les temps, l’AC Rangers (55 points) qui a un match de moins, avant son match contre New Jack, qui pourra lui donner une victoire le mercredi 22 février prochain.

Dans la matinée, le FC Orange a une fois de plus écopé d’un forfait devant le FC Dijack. En fin d’avant-midi, l’AC Real de Kin a chuté devant une équipe volontaire de JS Tshangu, déterminée pour le maintien sur le score de 1-2.

En début d’après-midi, New JAK a dominé Royal Sporting de Kin sur la marque de 2-0, grâce aux buts de Nseka Felly à la 30ème minute et Djema Iyoto à la 56ème minute.

Tous les matches prévus ce vendredi 17 février 2017 sont reportés à une date ultérieure, suite au match retour des préliminaires de la 14ème Coupe de la Confédération entre le FC Renaissance du Congo et Akanda du Gabon.

(Gaby Mass)