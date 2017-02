EPFKIN: JSK domine Ujana et Rangers se débarrasse de New JAK

*St Etienne, Nzakimuena, Standard, vainqueurs d’Orange, Idimu, Kuya et Mbemba-Système font nul

La 26ème journée de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) s’est achevée hier au stade des Martyrs de la Pentecôte comme au stade Tata Raphaël de la Kethulle.

Au stade des Martyrs, JSK, le leader a dominé le coriace club du centre de formation de l’AC Ujana par 2-0. Ce, grâce aux buts du capitaine Salakiaku Matondo à la 37ème minute et de Fataki Bamenga à la 79ème minute sur penalty. Une victoire qui permet à JSK de rester en tête du classement avec 62 points en 26 sorties.

En premier match, le FC Standard a joué pour le maintien en étrillant l’AC Kuya Sport par 3-0, sur un doublé de Loso Dizola aux 13ème et 52ème minutes et de Songi Mbariko à la 37ème minute.

Au Stade Tata Raphaël, le deuxième au classement, l’AC Rangers s’est débarrassée de New JAK FC sur le score de 2-1. Buts de Tuisila Kisinda à la 10ème minute et de Patcheli Pinock Vuvu à la 75ème minute sur penalty, tandis que celui de New JAK FC est de Nseka Felly à la 36ème minute. Une victoire qui consolide sa deuxième position au classement avec 58 points en 25 sorties.

Le match qui devait se jouer dans la matinée, entre le RC St Etienne et le FC Orange, comme toujours n’a pas eu lieu. Le FC Orange n’a toujours pas payé les frais d’engagement.

En fin d’après-midi, dans les mêmes installations, le FC Nzakimuena a battu l’OC Idimu sur le score étriqué de 1-0, grâce à une réalisation de Tandu Ndombele dit « Diable » à la 53ème minute sur penalty.

Et en début d’après-midi, pour le compte de la 26ème journée toujours, le FC Mbemba et le FC Système se sont neutralisés. Score du match 0-0.

(Gaby Mass)