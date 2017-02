EPFKIN: Foyo crée la sensation devant Tornado

*Dijack, Real de Kin et OCK vainqueurs de Sodigraf, Royal Sporting Club de Kin et Tshangu

La 26ème journée de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) s’est poursuivie hier lundi au stade Tata Raphaël de la Kethulle.

En match phare, le FC Tornado (40 points) était reçu par l’avant-dernier au classement le TP Foyo (12 points) en match de la 26ème journée. Le TP Foyo, comme lors de son dernier match mercredi 16 février dernier contre le FC Système, a encore créé la sensation en ouvrant le score à la surprise générale par Blaise Kinese à la 13ème minute. Ce, avant que le FC Tornado ne réplique à la 40ème minute par Diakuti Mbombo. Ceci, après avoir peiné. 1-1 fut le score à la mi-temps. Après les citrons, le TP Foyo récidive à la 47ème minute par Masengo Tusevo, mais cette fois-ci, il ne résiste pas mais encaisse le plus vite possible à la 49ème minute sur une réalisation de Ngufu Mapasi. Par après, le FC Tornado tente de chercher le but de la victoire, mais il est buté à un mur infranchissable en formant un bloc avec un portier Chris Makengo jouant à la comédie, mais au keeping extraordinaire. Et le score au finish sera 2-2.

Dans l’avant-midi, pour le compte de la même journée, le FC Dijack a neutralisé le RC Sodigraf. Score du match 4-1, sur un doublé de Lucien Donat Joël aux 1ère et 70ème minutes sur penalties, Katwayi Bamutele à la 65ème minute et de Manga Maeta à la 85ème minute, une fois de plus sur penalty. Tandis que celui du RC Sodigraf l’a été par Mualikinda Muzayi à la 89ème minute.

En fin d’avant-midi, le match entre Royal Sporting Club de Kinshasa et l’AC Réal de Kin ne s’est pas joué, Royal Sporting Club de Kinshasa s’est présenté sans équipement. Par conséquent, il a perdu le match par forfait (3-0).

En début d’avant-midi, OCK de Olivier Bierlaire a pris le dessus sur JS Tshangu, à la recherche du maintien, mais battu sur la marque de 1-2, grâce à un doublé de Salle Basomboli aux 32ème et 50ème minutes. Et celui de JS Tshangu par Mukwayamuna Edive à la 84ème minute sur penalty.

Ce mardi 21 février 2017 au STR

9h30’ : RC St Etienne-FC Orange

11h30’: FC Nzakimuena-OC Idimu

13h30’: FC Mbemba –FC Système

15h30’: AC Rangers-New JAK FC

AU SM

13h30’: FC Standard-AC Kuya

15h30’: JSK-AC Ujana

(Gaby Mass)