EPFKIN: FC Standard s’incline devant AC Real de Kin et Orange s’enfonce devant Tornado

*Tshangu , Système , Rangers et Kuya vainqueurs de New Jak, Sodigraf, Idimu et Foyo

La 24ème journée de l’Entente provinciale de Football de Kinshasa a démarré le vendredi dernier au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Quatre rencontres y étaient prévues.

Dans la matinée, JS Tshangu a signé sa deuxième victoire consécutive, en battant New Jak FC sur le score de 2-1. Ce, grâce aux buts de Mukwayamuna Edine à la 10ème minute et d’Aristote Mabiala à la 56èmeminute pour JS Tshangu et celui de New Jack FC est de Bena Biayawu à la 30ème minute.

En fin d’avant-midi, le RC Sodigraf est tombé devant la coriace formation du FC Système sur le score étriqué de 0-1, sur une réalisation du buteur-maison Messa Benayame à la 55ème minute.

En début d’après-midi, l’AC Rangers a fait de l’OC Idimu un bouché, en le battant par 0-5, grâce à un doublé de Nsadisa Kalumayi aux 5ème et 58ème minutes, un autre de Mpiana Monzinzi aux 46ème et 85ème minutes et de Katalay Biduaya à la 49ème minute. Une victoire qui fait repasser l’AC Rangers à la tête du classement avec 55 points, mais en ex-aequo avec JSK qui passe en deuxième position pour avoir concédé deux défaites et un match de retard.

En fin d’après-midi, le TP Foyo qui a repris du service, après avoir écopé de plusieurs forfaits pour non payement de frais d’engagement, a été surmené par l’AC Kuya par manque de compétition, score du match 4-0. Ce, grâce à un doublé de Vula Lam Luth aux 10ème et 52ème minutes, Kapela Mpongo à la 17ème minute et Kusasuka Bakwetu à la 24ème minute.

Samedi dans les mêmes installations, le FC Standards s’est incliné devant l’AC Real de Kin sur une réalisation de Ngoy Mutombo dès la 4ème minute.

La dernière rencontre entre le FC Orange et le FC Tornado n’a pas eu lieu. Le FC Orange n’ayant toujours pas les frais d’engagement, fait que le FC Tornado du Marechal Mobutu Kalengi puisse bénéficier de 3 points.

Ce lundi 13 février au STR

9h30’ : RC St Etienne-FC Dijack

11h30’: FC Mbemba-OCK

13h30’: RSC Kin –AC Ujana

15h30’: JSK-FC Nzakimuena

(Gaby Mass)