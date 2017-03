EPFKIN: Dijack, Tshangu Système et Ujana vainqueurs de Standard, Sodigraf, RSCK et New JAK

La 30ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa se jouait au stade Tata Raphaël de lma Kethulle.

Deux rencontres en retard comptant pour la 29ème journée se sont également jouées dans la foulée entre le FC Dijack et le FC Standard de Lemba, deux formations en quête du maintien. Le FC Dijack a pris le dessus sur le FC Standard de Lemba sur le score étriqué de 2-1, grâce aux buts de Ndume wa Ndume à la 19ème minute et de Tambwe Luetata à la 89ème minute. Un but protesté par les joueurs, dirigeants et sympathisants du FC Standard. Soulignons que l’unique but de Standard a été inscrit à la 62ème minute par Songi Mbariko. Par la suite, les dirigeants, joueurs et sympathisants se sont mis à casser les chaises, à tabasser les petits ramasseurs des balles et poursuivre même la pauvre assistante 2, Me Sula, soi-disant qu’elle devait soulever son drapelet pour signaler un hors-jeu pour le deuxième but du FC Dijack.

L’autre rencontre de la 29ème journée opposait le FC Système au Royal Sporting Club de Kinshasa, battu par 2-0, sur un doublé de Ntangu Belone aux 13ème et 44ème minutes.

Un match avancé comptant pour la 32ème journée s’est joué entre JS Tshangu et le RC Sodigraf, match pendant lequel JS Tshangu a étrillé le RC Sodigraf par 3-0, sur les réalisations de Muhutua Mansuela dès la 6ème minute, Bangala Randy à la 43ème minute et Malolo Merveille à la 85ème minute.

Pour la rencontre de la 30ème journée, entre les centristes de l’AC Ujana et New JAK FC, en quête également du maintien, les centristes n’ont pas eu pitié de New JAK battu par 2-1, grâce aux deux penalties exécutés par Kilangalanga Pame à la 30ème minute et Kubaleka Makabu à la 66ème minute.

Ce mercredi 22 mars au STR

9h30’ : OC Idimu-AC Real de Kin

11h30’ : TP Foyo-FC Mbemba

13h30’ : FC Nzakimuena-OCK

(Gaby Mass)