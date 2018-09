EPFKIN: Belor Academy-AC Air Brousse, AC Real de Kin-SC Espérance et AC Les Aiglons –AC Kuya Sport ce vendredi au STR

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Belor Academy –AC Air Brousse, AC Real de Kin –SC Espérance de Ngiri-Ngiri et l’AC Les Aiglons-AC Kuya Sport sont les combinaisons des rencontres prévues en ouverture de la 2ème journée du 102ème championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN), ce vendredi 14 septembre 2018 au stade Tata Raphaël de la Kethulle.

Pour la première rencontre, les deux formations ont perdu chacune sont match, elle s’annonce un match très engagée. Belor Academy avait brillé par son absence perdant son match par forfait, on ne sait pas pour quelle raison. L’AC Air Brousse a perdu sur le terrain devant un nouveau venu à l’EPFKIN l’AC Les Aiglons (AC Okinawa).

AC Real de Kin et l’SC Espérance sont les deux formations qui n’ont pas joué leur première journée, il faudra attendre la fin de la partie pour en savoir plus.

La troisième rencontre va nous offrir un spectacle hors norme, l’AC Les Aiglons qui avait désillusionné l’AC Air Brousse sera en face d’une formation blessée dans son amour propre pour avoir perdu sa première rencontre pourtant prétendant cette saison au titre, un match à suivre.

Toutes ces rencontres seront diffusées en direct sur la télévision du pasteur Amos Mbayo (HV TV).

Gaby Mass

