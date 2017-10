EPFKIN: AS Sotraf –OCK et New Mwangaza –AC Real de Kin reporté à dimanche

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les matches AS Sotraf –OCK et New Mwangaza –AC Real de Kin de la 6ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa(EPFKIN) sont reportés à dimanche 29 octobre 2017 dans l’avant-midi par le Comité exécutif de cette entité sportive. Et ce, suite à l’occupation du stade par l’Eglise « FEPACO » Nzambe Malamu, suite aux obsèques de l’épouse du défunt Représentant légal de cette église, M. Aïdini Abala dont le corps a été levé et pleuré au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Les deux rencontres prévues ce vendredi 27 octobre dans les mêmes installations entre JS Tshangu –FC Standard d’une part et SC Rojolu et AC Kuya d’autre part, sont également reportées dimanche 29 octobre 2017 dans l’avant-midi, pour la même raison, car le corps sera jusqu’à ce vendredi à 13h00’ ou 14h00’.

Entre-temps, JSK qui a été accroché par le FC Nzakimuena est toujours leader à l’issue de la 6ème journée avec 14 points, 4 victoires, aucune défaite, deux nuls, 13 buts marqués contre 2 encaissés. Il est ex- aequo avec l’AS PJSK qui compte le même nombre, 4 victoires, 2 nuls, sans défaite, 11 points contre 2 encaissés. Le championnat reprendra le lundi 30 octobre 2017.

(Gaby Mass)