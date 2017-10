EPFKIN: AC Ujana résiste devant JSK et le FC DDM tombe arme à la main devant AC Kuya Sport

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La 5ème journée de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) poursuit son bonhomme de chemin. Hier mercredi, elle était à son troisième jour. Deux matches très émotionnels étaient au rendez-vous entre AC Kuya et FC DDM d’une part et l’AC Ujana –JSK d’autre part.

Le match phare entre l’AC Ujana et JSK a laissé les sportifs descendus au stade Tata Raphaël de la Kethulle à leur soif. Un match très émotionnel, tactique, technique et même physique qui s’est joué sur les détails. En premier période, les deux équipes se quittent sur un score vierge sans un moindre but, mais avec des ratés de part d’autre. Au retour des vestiaires, JSK trouve le cadre par Mosengo Tansele à la 47ème minute sur une balle arrêtée. Un but que JSK tente de conserver ou d’en marquer un deuxième qui ne venait pas toujours. Alors qu’on s’acheminait vers la fin de la partie , dans les minutes additionnelles, l’international Likuta Lwezi déborde à droite , sur un centre tir et trompe le portier Vandiya Mboma qui, au lieu de bosser le ballon, il voulait le capter en l’air. Malheureusement, le ballon a glissé entre ses mains pour l’égalisation.

En premier match, un match à couper le souffle entre l’AC Kuya Sport et le FC DDM 4-3. L’AC Kuta ouvre la marque par Imana Lothe à la 18ème minute, le buteur-maison Vulalamb Luth double la mise à la 21ème minute et Makabi Ndwenga a forcé l’équation avec un doublé aux 44ème et 65ème minutes. Le FC DDM a réduit à la 32ème minute par Mangendo Nzazia et en a ajouté un autre avant la pause par Ewoko Elumba à la 44ème minute et Kisompa Kapela a alimenté le suspens à la 78ème minute.

Ce jeudi 19 octobre 2017 au STR

13h30’ : FC Système-New Mwangaza

15h30’: AC Real de Kin-AC Air Brousse-

(Gaby Mass)