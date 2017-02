EPFKIN: AC Rangers–JSK, ni vainqueur ni vaincu

*Par ailleurs, FC Système se débarrasse du FC Dijack

La 22ème journée de la 100ème édition du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa appartient désormais au passé. Les deux dernières rencontres de cette journée se sont jouées le vendredi dernier au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Il s’agissait du derby kinois entre le leader JSK (52 points) et son dauphin, l’AC Rangers (49 points). Il s’agissait là d’un match sans merci, un combat de coq, avec une première période sans un moindre but. La rencontre s’est jouée au milieu du terrain, sans une occasion de but valable.

Tout se jouera en deuxième mi-temps dans une incursion du vieux Salakiaku Matondo alias « Salaprado » sur un centre millimétré adressé au point de penalty et repris magistralement par Mosengo Tansele à la 63ème minute pour battre le portier Kipoy Kinkela de l’AC Rangers. Nous pensons que tout était joué, mais hélas, Katalay Biduaya qui venait de monter à la place de Ingoli Iyoso bat, d’une reprise, bat le portier Vandiya Mboma de JSK. Ce, après un corner mal renvoyé par la défense de JSK et un remplacement payant du coach Guy Roger Limolo. Un but partout fut le score à la fin de la rencontre. JSK garde malgré tout la tête du classement avec 52 points en 22 sorties contre 49 points de l’AC Rangers qui lui aussi garde la 2ème position.

En premier match, le FC Système s’est débarrassé du FC Dijack par 2-1, en match comptant pour la même journée. Le FC Système trouve le chemin du but matinalement à la 4ème minute par Mayombo Mpwene et une minute après, le buteur-maison, Jules Ilunga égalise à la 5ème minute. Un match qui sera amplement discuté en deuxième période, mais le FC Système trouvera la faille par Efoloko Nzulama à la 73ème minute pour le but de la victoire.

Ce lundi 6 février 2017 au STR

9h30’ : AC Real de Kin –FC Mbemba

11h30’ : AC Ujana-JS Tshangu

13h30’ : New JAK FC –FC Standard de Lemba

15h30’ : OC Idimu-RSC KIN

(Gaby Mass)