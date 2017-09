EPFKIN: AC Air Brousse cartonne OC Idimu et l’AC Real de Kin mord la poussière devant Belor Academy

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La deuxième journée du 101ème championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) s’est poursuivie hier jeudi au stade Tata Raphaël de la Kethulle, avec deux rencontres alléchantes entre l’AC Air Brousse et l’OC Idimu d’une part, et Belor Academy –AC Real de Kin d’autres part.

En match phare, Belor Academy a aligné sa deuxième victoire consécutive en battant l’un des favoris, l’AC Real de Kin par 2-1, grâce un doublé de Kasanda Ntambwe aux 44ème et 70ème minutes. Pourtant, l’AC Réal de Kin était le premier à ouvrir la marque par Kingu Suadi Kitenda à la 36ème minute sur une belle ouverture de Mbidi Nzeza.

En premier match, une autre grosse légume, l’OC Idimu est lourdement tombé devant le nouveau venu, l’AC Air Brousse sur un score sévère de 4-0, une véritable démonstration de force pour cette jeune formation. Buts de José Niange à la 35ème minute, un doublé de Djulama Yoka aux 55ème et 64ème minutes et de Aboubacar Djimony à la 74ème minute, une victoire qui le permet de prendre provisoirement la tête du classement.

(Gaby Mass)

