Entité urbano-rurale de N’Djili-Kikimi: La paroisse Mbanza-Nkamba mobilise pour la prise en charge de vulnérables

A la localité Bansimba, quartier N’Djili -Kikimi dans la commune de la N’Sele, un programme de prise en charge des vulnérables dont notamment des shégués (enfants de la rue), des orphelins et des enfants dits sorciers (coupés d’assises familiales) requiert l’implication de partenaires. L’apôtre Mbo Nsau Mbuluku (photo ci-contre) a lancé, il y a peu, un appel aux partenaires potentiels, en vue de booster ce programme initié en son temps par l’église du Saint-Esprit Fraternité universelle, paroisse Mbanza-Nkamba. C’était à l’occasion de la cérémonie de remise du diplôme d’excellence, prix d’encouragement de l’Association des journalistes de l’information religieuse (AJIR) à l’apôtre. La journée qui a connu une forte mobilisation des fidèles et des invités, a eu pour modérateur le pasteur Mandiangu Jean-Baptiste, pasteur à l’église de Jérusalem.

LA SAINE EXPLOITATION DU MESSAGE BIBLIQUE, UN ATOUT AU MAINTIEN DE LA PAIX

L’apôtre Mbo Nsau a reçu son diplôme d’excellence des mains MM. Stéphane Kabele et Japhet Nzita, respectivement président et secrétaire général de l’AJIR. Dans son discours (dont un extrait suit), le président a fixé l’assistance sur les objectifs de cette structure qui vise notamment à encourager de manière symbolique les serviteurs de Dieu qui s’implique dans la recherche de la paix au Congo, par la saine exploitation du message biblique. « Regroupant les chroniqueurs de l’information en rapport avec le massage de Dieu, AJIR s’est fixé pour tâche principale de dégager la conformité entre les enseignements, les actions, les comportements des serviteurs de Dieu et le contenu de la Bible.

