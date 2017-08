Enrôlement et identification des électeurs au Grand Kasaï: C’est pour ce lundi 4 septembre

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En mission d’évaluation globale du processus électoral à Kananga dans la province du Kasaï Central, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni), Corneille Nangaa Yobeluo a annoncé, hier mercredi, le début des opérations d’enrôlement et identification des électeurs pour ce lundi 4 septembre 2017. Ces opérations auront lieu dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central, ainsi que dans les deux territoires de Luilu et Kamiji dans la province de Lomami.

Pour ce faire, le président de la Centrale électorale supervise lui-même les travaux des différentes commissions dans les quatre commissions, question non seulement de se rendre compte de l’évolution des travaux, mais aussi et surtout de participer aux débats.

Ces commissions s’occupent précisément de quatre questions spécifiques, notamment : les Juridiques et procédures opérationnelles sous la direction du Secrétaire Exécutif National de la CENI ; du Budget et Finances du processus électoral, placée sous la coordination du Rapporteur de la CENI Jean Pierre Kalamba ; de la logistique des opérations supervisée par le Questeur Adjoint de la CENI, Mme Nadine Michika Tshimina ; et enfin de la Politico administrative et sécuritaire conduite par le Vice-président de la CENI Norbert Basengezi Katintima.

Les membres de deux premières commissions travaillent dans les locaux du gouvernorat, la troisième est basée à la Maison du Barreau de Kananga, la 4ème cogite au sein de l’hémicycle de l’Assemblée provinciale. Plusieurs experts venus de Kinshasa, de Kananga ou des organisations parties prenantes au processus électoral (OIF, IGE, partis politiques, magistrature, société civile, parlement, Gouvernement, etc…) et autres personnalités participent aux travaux à côté des membres de la CENI.

La ville de Kananga devenue momentanément capitale des élections vit au rythme des travaux qui retiennent et mobilisent la population de toute la province.

L’espace Kasaï est sécurisé

« Je confirme ce jour que l’espace du Kasaï, du Kasaï central et les deux territoires de la Lomami (Ndlr Luilu et Kamiji) sont sécurisés. Et je demande donc à la CENI de déployer son matériel et son personnel sur terrain aux fins de débuter l’enrôlement sans plus attendre », a déclaré Emmanuel Shadary, vice-premier ministre en charge de l’intérieur et de la sécurité, qui a représenté Bruno Tshibala à cette réunion préparatoire de la tripartite Ceni-Cnsa-Gouvernement à Kananga.

Pour ce faire, le VPM Shadary a souligné que les engagements du Gouvernement à l’atelier d’évaluation du processus électoral qui se tient à Kananga tournent autour du financement des élections, de la sécurisation du processus électoral et la mise en place du cadre légal restant.

Pour rappel, suite à une forte insécurité causée par la milice Kamwina Nsapu, l’enrôlement dans cette partie de la RDC a tardé la finalisation du nouveau fichier électoral au 31 août 2017 comme le prévoyait la CENI.

Il faudra compter au moins 90 jours encore pour avoir un fichier électoral complet et fiable.

