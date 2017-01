Enrôlement des électeurs dans la province du Kasaï: Les medias, les églises et les hommes politiques invités à sensibiliser la population

L’appel est du Secrétaire exécutif provincial de la CENI, Joseph Mputu Ilunga, qui s’est ainsi exprimé jeudi dernier à l’occasion de la réception des kits d’enrôlement et autres matériels en prévision de l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs dans le cadre de la révision du fichier électoral.

En effet, trois hélicoptères de la MONUSCO, ont fait chacun deux rotations à Tshikapa, convoyant les kits complets d’enrôlement, les supports de laminage, les spécimens des cartes d’électeurs… Selon le Secrétaire exécutif provincial de la CNI, les 268 kits d’enrôlement réceptionnés sont pour deux circonscriptions électorales dont Tshikapa ville et Tshikapa Kamonya. Le Secrétaire exécutif provincial de la CENI /Kasaï précise que les kits d’enrôlement pour les autres Territoires du Kasaï, notamment Luebo, Mweka, Ilebo et Dekese vont partir de Kananga, site de distribution vers ces territoires. L’occasion pour lui d’ajouter que les élections ne sont pas l’affaire de la CENI seule, mais une affaire de tout le monde. Ainsi, Joseph Mputu a lancé un appel à la société civile, aux partis politiques, aux medias et aux Eglises de continuer à sensibiliser la population de la province du Kasaï à un enrôlement massif au moment venu .D’après le Secrétaire exécutif de la CENI Kasaï, l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs est une phase très importante dans le processus électoral, elle permet de doter l’électeur de sa nouvelle carte lui permettant ainsi de voter, d’identifier l’électorat à convoquer pour le processus électoral, mais aussi de repartir le nombre des sièges par circonscriptions électorales. A quand débute l’enrôlement au Kasaï ? Joseph Mputu Ilunga a indiqué que l’opération d’enrôlement va avoir lieu au Kasaï au même moment que les autres provinces de la troisième et quatrième aire d’opération.

(Lukengu Laurent/Tshikapa)