Enrôlement de 21 sujets rwandais à Goma: La CENI a ouvert une enquête

La province du Nord-Kivu fait partie de celles qui sont actuellement concernées par l’opération de révision du fichier électoral et d’enrôlement des électeurs. Dans ce coin de la République, les informations en notre possession font état de l’arrestation par les services des migrations de 21 sujets rwandais qui ont tenté de s’enrôler à partir de Goma. De passage dans cette ville, l’honorable Norbert Basengezi, vice-président de la CENI a indiqué que tous les usurpateurs de la nationalité congolaise pendant les opérations en cours d’enrôlement des électeurs seront soumis à la justice, d’autant plus que la nationalité congolaise reste une et exclusive.

« Nous avons une commission juridique qui doit s’occuper de cette question. L’article 8 de la loi portant enrôlement et identification des électeurs est claire là-dessus : ne peut s’enrôle que celui qui est Congolais. Nous avons eu cette information, mais nous ne pouvons pas considérer ça à 100% ou comme vrai, il faut que cette enquête aboutisse. L’enquête est ouverte et nous aurons les résultats », dit-il, avant d’ajouter que nous venons de charger notre Secrétaire exécutif provincial (SEP) qui va s’en occuper à partir de nos bureaux, pour savoir comment ces gens ont été enrôlés, ou peut-être ils habitent seulement en face et ça devient un problème ; peut-être que c’est vrai. En ce moment-là, c’est la loi, l’article 10 de la constitution qui stipule que la nationalité congolaise est exclusive. Mais aussi c’est l’article 8 qui dit qu’ils devraient rester chez eux, parce qu’ils ne sont pas des Congolais et sur le champ, ils doivent attendre l’enrôlement de la diaspora, parce que nous serons à Kigali pour ça. Et si on a mis ça dans la loi, c’est parce que dans les 9 frontières, nous aurons de tels cas, mais je ne peux pas sauter sur la conclusion, l’enquête continue.

(JMNK)