Enrôlement dans les 13 provinces restantes: Corneille Nangaa lance la cascade de formation

Intenses activités à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Le président de la CENI, Corneille Nangaa a procédé hier au lancement de la cascade de formation des membres des Centres d’inscription, dans les 13 provinces restantes de la République Démocratique du Congo, soit 10.213 centres d’inscription pour l’enrôlement des électeurs. Il a également échangé avec les élus nationaux (Députés et Sénateurs) des provinces du Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe.

C’était à la Maison des élections devant le Rapporteur adjoint de la CENI, le Professeur Onésime Kukatula, superviseur de la formation à la CENI, du Secrétaire Exécutif National Adjoint (SENA), M. Verdonck Tshiya et des cadres et agents du Cabinet et du Secrétariat Exécutif National de la CENI.

Au total, 55.274 agents opérationnels seront formés et utilisés dans 10.213 centres d’inscription qui seront implantés dans les 13 provinces qui constituent les aires opérationnelles 3 et 4 (AO3 & AO4). Il s’agit des provinces suivantes : Haut Uélé, Bas Uélé, Tshopo, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï-Oriental, Lomami et Sankuru pour l’AO3 ainsi que les provinces du Kuilu, Kwango, Mai-Ndombe, Kongo Central et Kinshasa pour l’AO4. A ces provinces, s’ajoute la Diaspora.

Corneille Nangaa fixe les objectifs de la cascade de formation

Fort des expériences dans la province pilote du Nord Ubangi et dans les 12 provinces opérationnelles actuellement, pour Corneille Nangaa, les opérations dans les provinces de la troisième et quatrième aire opérationnelle doivent atteindre la vitesse de croisière dans la semaine qui suivra leur lancement. C’est le sens de l’exhortation faite aux participants par le Président de la CENI. « Nous avons gagné la première bataille (allusion faite à l’enrôlement des électeurs dans la province pilote du Nord Ubangi), nous sommes en phase de gagner la bataille dans les 12 provinces opérationnelles et nous devons gagner la troisième bataille avec beaucoup de responsabilités en regardant attentivement sur ce qui a marché, ce qui n’a pas marché en vue d’opérer des réajustements», a mis en exergue le Président de la CENI. Le Président de la CENI a invité les participants à monter des stratégies et à anticiper sur toutes formes de défis possibles à rencontrer sur terrain : défis logistique, opérationnel et informatique. « Etre opérationnel, c’est le mot d’ordre donné à tous les participants ». Au nom de l’Assemblée Plénière de la CENI, Corneille Nangaa a rendu un hommage mérité au personnel de la CENI avant de lancer la cascade de formation qui se déroulera par étapes.

(JMNK/Ceni)