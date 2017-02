Enrôlement dans la 3ème et 4ème aire opérationnelle: Face-à-face Corneille Nangaa-députés nationaux et sénateurs du Kongo Central

M.Corneille Nangaa, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, accompagné des Membres du Bureau et de l’Assemblée Plénière de la CENI, a présidé, hier mardi 21 février 2017, au siège de son Institution, la réunion de haut niveau avec les Honorables Députés nationaux et sénateurs de la province du Kongo Central sur les préparatifs du lancement des opérations de la Révision du Fichier électoral dans cette partie de la République Démocratique du Congo. La délégation des élus de cette province a été conduite par l’Honorable Gilbert Kiakuama Kiakiziki. Au menu des échanges : l’état des lieux de la révision du fichier électoral dans la province pilote du Nord Ubangi et dans les 12 provinces des Aires opérationnelles 1 et 2, le déploiement des matériels, la répartition des Centres d’inscription, la sensibilisation de la population, la question sécuritaire.

Etat des lieux des opérations du processus électoral.

Dans sa présentation, le Président de la CENI a fait l’état des lieux de l’opération de révision du fichier électoral dans la province pilote du Nord-Ubangi, opération qui a été lancée le 31 juillet 2016 dont le taux de réalisation est de 96,2% soit 803.986 électeurs enrôlés sur 835.418 attendus.

Les données du monitoring de la CENI renseignent qu’à ce jour le nombre d’électeurs enrôlés dans les 12 provinces en cours et la province pilote du Nord Ubangi a atteint 15.088.840 sur les 20.794.920 électeurs attendus dans ces provinces, soit 72% de taux de réalisation. La CENI a déjà dépassé le 1/3 du nombre d’électeurs attendus sur l’étendue de la République. Les estimations que la CENI présente sur les électeurs attendus sont donc des indications qui peuvent être atteintes ou non ou encore dépasser, a souligné le Président de la CENI. Corneille Nangaa a présenté en détail la situation de l’évolution de l’enrôlement par province de la manière suivante : Province de l’Equateur : 736.235 électeurs enrôlés sur 935.118 électeurs attendus, soit 78% de taux de réalisation ; Province de la Mongala : 643.036 électeurs enrôlés sur 971.977 électeurs attendus, soit 66% de taux de réalisation ; Province du Sud-Ubangi : 912.273 électeurs enrôlés sur 1.360.524 électeurs attendus, soit 67% de taux de réalisation ; Province de la Tshuapa : 526.549 électeurs enrôlés sur 741.206 électeurs attendus, soit 71% de taux de réalisation ; Province du Haut- Katanga : 1.921.871 électeurs enrôlés sur 2.302.934 électeurs attendus, soit 83% de taux de réalisation ; Province du Haut-Lomami : 1.001.428 électeurs enrôlés sur 1.378.077 électeurs attendus, soit 72% de taux de réalisation; Province de Lualaba : 758.973 électeurs enrôlés sur 932.544 électeurs attendus, soit 81% de taux de réalisation ; Province du Tanganyika : 784.382 électeurs enrôlés sur 1.367.796 électeurs attendus, soit 57% de taux de réalisation ; Province du Maniema : 792.759 électeurs enrôlés sur 1.118.999 électeurs attendus, soit 70% de taux de réalisation ; Province du Nord Kivu : 2.750.672 électeurs enrôlés sur 3.926.665 électeurs attendus, soit 70% de taux de réalisation ; Province du Sud Kivu : 1.911.793 électeurs enrôlés sur 2.677.860 électeurs attendus, soit 71% de taux de réalisation ; et la province Ituri : 1.544.883 électeurs enrôlés sur 2.245.825 électeurs attendus, soit 71% de taux de réalisation. Le Président de la CENI a partagé avec les élus nationaux du Kongo Central les difficultés rencontrées par la CENI dans la réalisation de cette opération de grande envergure, à savoir les difficultés d’ordre sécuritaire, les défis opérationnels et les défis informatiques.

Des préparatifs dans le Kongo Central

S’agissant des préparatifs du lancement de l’opération de la révision du fichier électoral dans la province du Kongo Central, le Président de la CENI a informé aux députés nationaux et sénateurs le lancement dès la semaine prochaine de la cascade de formation sur la révision du fichier électoral devant couvrir la troisième et la quatrième Aire opérationnelle.

Pour la province du Kongo Central, le nombre d’électeurs attendus sur les prévisions de la CENI est de 1.951.014 électeurs. Les statistiques en termes de personnel opérationnel pour cette province se présentent comme suit: 64 Contrôleurs Techniques Provinciaux (CTPRO), 245 Contrôleurs Techniques Territoriaux (CTT), 3.583 Membres des centres d’Inscription (MCI), 396 Formateurs Electoraux Territoriaux (FET), 38 Formateurs Electoraux Provinciaux (FEP) soit au total 4.326 agents. S’agissant des kits d’enrôlement, la CENI déploiera 973 kits dans cette province pour 870 Centres d’inscription qui seront répartis dans les 376 groupements, 23 communes dont 6 urbaines et 17 rurales, 55 secteurs, 10 territoires, 12 sites de formation et 12 Antennes. Le président de la CENI a invité les élus de la province du Kongo Central à mobiliser la population à la base pour une participation massive à l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs. A cette occasion, Corneille Nangaa a rappelé aux élus Ne Kongo le caractère obligatoire de l’enrôlement et du vote qui est facultatif.

Préoccupations des députés nationaux et sénateurs

Les préoccupations des élus ont porté essentiellement sur l’enrôlement des pré-majeurs, c’est-à-dire des personnes nées au plus tard le 31 décembre 2000, les estimations de la population de chaque province, la sensibilisation des électeurs à travers les radios communautaires, l’inaccessibilité de certaines parties de cette province, l’augmentation du nombre des kits d’enrôlement, les aspects sécuritaires, les obstacles naturels, les distances entre les Centres d’inscription du fait de ces obstacles.

L’Honorable Gilbert Kiakuama Kiakiziki a, au nom de la délégation, exprimé de vive voix ses remerciements au Président de la CENI pour cette belle initiative d’échanger avec les élus. Les élus nationaux Ne Kongo ont pris l’engagement d’accompagner la CENI pour la réussite totale de l’opération de révision du fichier électoral dans la province du Kongo Central.

(JMNK/Ceni)