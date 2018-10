Enjeux politiques de l’heure: Le Rassemblement Kasa-Vubu désavoue Olenghankoy

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Réunis à l’espace ‘’Ngindu’’, dans la commune de Lemba, les personnalités et membres du Conseil des Sages du Rassemblement (Kasa-Vubu), des cadres des partis politiques, la société civile ont, dans une déclaration rendue publique hier mercredi 24 octobre 2018, désavoué Joseph Olenghankoy, le président du Conseil national de suivi de l’Accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Les signataires de cette déclaration, dont Ferdinand Kitenge, Coordonnateur de la société civile révolutionnaire ; Honoré Badibanga, Président de la Dynamique de l’opposition de cette aile du Rassemblement et Cie, ont réaffirmé leur soutien à la candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary.

A moins de 60 jours des élections, les alliances se font et se défont. C’est le cas au Rassemblement/Kasa-Vubu qui a pris position face aux enjeux et défis de l’heure. Sans ambages, les tenants de cette aile du Rassemblement ont opté de se ranger derrière la candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary, tout en réitérant leur soutien au Premier ministre, Bruno Tshibala comme le tout nouveau Président du Rassemblement, en défaveur du Président du Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA), Joseph Olenghankoy qu’ils accusent de tous les péchés d’Israël.

Comme indiqué ci-haut, une frange importante des tenants de cette aile du Rassemblement Kasa-Vubu, a rendu publique hier une déclaration à l’issue de sa session extraordinaire dans la commune de Lemba pour scruter l’avenir du pays avant d’analyser le processus électoral en cours et de procéder à une lecture rétrospective de la situation sociopolitique du pays. A tout dire, ces cadres des partis politiques du Rassemblement, de la société civile ainsi que les personnalités et membres du Conseil des Sages jettent l’anathème à celui qu’ils appellent, désormais, ‘’ancien Président du Rassemblement de Kasa-Vubu’’, Joseph Olenghankoy à qui, sans passer par quatre chemins, ils demandent de démissionner le plus tôt possible de ses fonctions à la tête du CNSA.

Au-delà du désaveu de Joseph Olenghankoy, ces cadres des partis politiques, la société civile, les personnalités et membres du Conseil des Sages du Rassemblement (Kasa-Vubu) ont aussi profité de l’occasion pour révéler à l’opinion et à leur base, le nouveau siège du Rassemblement (aile Kasa-Vubu), situé désormais au n°21 de l’avenue Lubefu, dans la commune de Gombe. Ces derniers ont, dans la foulée, demandé à l’ensemble des militants de s’imprégner, désormais, du nouveau siège du Rassemblement à l’adresse indiquée ci-haut.

Comme on peut bien s’en rendre compte, rien ne va au sein de ce regroupement politique de l’opposition congolaise entre d’une part, ceux qui soutiennent Bruno Tshibala comme Président de cette aile du Rassemblement issu de l’Acte de Genval ; et d’autre part, ceux qui réitèrent encore leur total soutien à Joseph Olenghankoy. « Nous partis politiques, la société civile, les personnalités et membres du Conseil de sages, avons constaté avec désapprobation, que la présentation des candidats à la députation nationale et provinciale avait été l’occasion pour le Président du Conseil des Sages et Président du Fonus et du CNSA, M. Joseph Olenghankoy de se servir sans aucun esprit d’équité, des fonds du Rassemblement pour privilégier les membres de son parti politique lors de financement de dépôt des candidatures à la CENI », lit-on dans cette déclaration des tenants du Rassemblement Kasa-Vubu, telle que rendue publique hier, mercredi 24 octobre 2018.

Soulignons que cette aile du Rassemblement aux antipodes de celle que chapeaute le fils du Sphinx de Limete, Félix Tshisekedi, est celle qui coiffe à ce jour autant la Primature de la République, avec Bruno Tshibala, que le Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral (CNSA), dirigé par Joseph Olenghankoy Président du parti ‘’Fonus’’.

