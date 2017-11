Enjeux électoraux: L’UDPS en conclave du 29 au 30 novembre 2017

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’année 2018 s’annonce électorale au regard du calendrier publié par la CENI (Commission électorale nationale indépendante). Et les Etats-majors des partis politiques ne cessent de se mobiliser, en vue d’affronter avec sérénité les différents scrutins prochains, lesquels sont vivement attendus par le peuple congolais.

A l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), l’heure est à la refondation du parti, avec la tenue prochaine de son conclave historique. Ces assises sont prévues du 29 au 30 novembre courant. C’est ce qu’annonce un communiqué de la Commission préparatoire dudit conclave et du congrès du parti cher au feu Etienne TshisekediwaMulumba, signé par son coordonnateur François-Xavier Nkongolo.

Selon le même communiqué, ces assises tenues à la demande pressante des fédérations de l’UDPS, ouvriront la voie à l’organisation du congrès extraordinaire de ce principal parti de l’Opposition congolaise, programmé du 04 au 06 décembre 2017. L’enjeu majeur de ce grand rendez-vous de haute portée politique est de combler le vide juridique créé par la disparition du « sphynx de Limeté ». Et ce, conformément aux articles 26 et 29 des statuts de l’UDPS.

Tous les cadres du parti, de la capitale et des provinces du pays sont conviés à prendre part à ces assises. Ce, conformément aux dispositions statutaires de cette formation politique.

(LepetitBaende)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.