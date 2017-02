En vue des préliminaires de la CAF: Le FC Renaissance du Congo déjà à Libreville

Le FC Renaissance du Congo, équipe chère à l’Evêque Pascal Mukuna, s’est envolé, lundi 6 février, pour Libreville au Gabon. Ce, dans le but de négocier son tout premier match du tour préliminaire de la 14ème Coupe de la Confédération qui l’opposera au club Gabonais, FC Akanda, vendredi 10 février. Composée d’une trentaine de personnes, dont plus de 20 joueurs, la délégation des Oranges est conduite par le Secrétaire général de la FECOFA. Le retour du FC Renaissance est fixé au dimanche 12 février, pour négocier le match-retour une semaine plus tard à Kinshasa. En cas de succès, le club Orange de la capitale congolaise croisera le vainqueur du duel Berchem (Ghana)-MC Alger (Algérie).

(Altesse B. Makambo)