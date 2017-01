En vue de préparer les préliminaires de la CAF: FC Renaissance du Congo bientôt en Angola pour un stage de 10 jours

Le FC Renaissance du Congo, promut en Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), prendra son avion la semaine prochaine pour la République d’Angola. Ce voyage s’inscrit dans le cadre de la préparation des préliminaires de la Coupe de la CAF qui auront lieu du 10 au 15 février prochain. Dans ce cadre, le FC Renaissance sera face à Akanda du Gabon. Et le budget alloué pour ce stage de préparation de 10 jours s’élève à environ 128.000 $ américains. Lors de ce stage, il sera question pour le nouvel entraineur des « Oranges » d’arrêter une liste définitive des joueurs qui devront négocier la Coupe de la CAF et la suite du championnat de la LINAFOOT. Parmi ces joueurs, l’on compte également les nouvelles recrues et les anciens joueurs du club. Au finish, plusieurs seront remerciés et d’autres auront la chance de continuer avec le club. Mais à en croire certaines indiscrétions, aucun problème ne se pose pour les nouvelles recrues, car un grand travail s’est imposé pour que ces derniers rejoignent l’équipe. De noter que parmi les nouvelles recrues, le club a reçu mardi 17 janvier, le défenseur camerounais Jackson, mesurant 1m95. Cela étant, Renaissance n’attend que deux joueurs étrangers dont l’un, de nationalité malienne, atterri ce jeudi à Kinshasa. L’autre, nigérian, arrivera au plus tard la semaine prochaine avant le voyage d’Angola. Au total neuf nouveaux joueurs de nationalités étrangères ont été recrutés par le FC Renaissance. Un motif de satisfaction pour le président-sponsor de ce club de Kinshasa, l’Evêque Pascal Mukuna, qui s’attend à beaucoup de grandes choses cette saison. Pour lui, avec l’actuelle ossature, le FC Renaissance est capable d’affronter n’importe quelle équipe.

(Altesse B. Makambo)