En visite d’affaires en Rdc: Le Prince Skeikn Abdallah Abou de Jordanie reçu par Jean-Pierre Kambila

M.Jean-Pierre Kambila Kankwende, Directeur de cabinet-adjoint du Chef de l’Etat en charge des questions Politiques, Administratives et Juridiques, a eu des entretiens, vendredi dernier au Palais de la Nation, à Kinshasa, avec le Prince jordanien Skeikn Abdallah Abou, venu en République démocratique du Congo en vue de s’enquérir des opportunités d’investissements.

Le Prince Abdallah s’est félicité de la bonne politique du Président Joseph Kabila pour le développement de la RDC, avant de reconnaitre que la République Démocratique du Congo est un pays stable qui regorge beaucoup de ressources à même d’attirer des investisseurs de par le monde. « Pour investir, il faut toujours une étude très approfondie. Le pays offre plusieurs opportunités dans plusieurs domaines. Je ne veux pas seulement me limiter spécifiquement, néanmoins, je suis prêt à investir dans l’énergie, les infrastructures. En plus, je veux étudier les voies et moyens pour investir, selon les besoins », dit-il.

Il faut souligner que Skeikn Abdallah Abou ciblé a en outre affirmé qu’il a ciblé les domaines nécessitant les investissements en République démocratique du Congo, à savoir, de l’agriculture, de l’énergie et de transport en commun. « Jusque-là, l’image du pays est bonne. Il a eu de bonnes impressions. L’investissement a toujours été encouragé par une motivation. Je sais que le Président Joseph Kabila a le souci de développer et d’améliorer les conditions de vie des Congolais. Et je souhaite revenir dans un bref délai pour établir mon siège en Rdc », affirme-t-il.

(JMNK)