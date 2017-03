En Tanzanie: Fin du Forum des Commissions électorales des pays membres de la SADC

A Zanzibar, en République Unie de Tanzanie, Corneille Nangaa, Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a participé depuis le lundi 27 février à la réunion du Comité Exécutif du Forum des Commissions électorales des pays membres de la SADC.

Sur place à Zanzibar, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa a conduit la délégation de la CENI constituée de M. Ngangwele Mbobi, membre de l’Assemblée Plénière chargé du cadre de concertation ‘’ sécurité et élection », Me Ronsard Malonda Ngimbi, Secrétaire Exécutif National et de M. Franck Fikirini, Conseiller principal en communication au Cabinet du président de la CENI. A cette occasion, le Président de la CENI a présenté aux différents délégués présents au Forum l’état des lieux du processus électoral et de l’opération de révision du fichier électoral en République Démocratique du Congo. Ce Forum a permis également à Corneille Nangaa de poursuivre les contacts et de partager les expériences avec les experts de la SADC sur les matières électorales. Dans ce cadre, il n’est pas exclu qu’un Forum de ce genre ne se tienne à Kinshasa dans les prochains jours.

(JMNK/Ceni)