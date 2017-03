En séjour dans la province du Haut Katanga: E. Ramazani Shadary préside la réunion du Conseil provincial de sécurité élargi

En marge de sa mission officielle dans le Haut Katanga, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a présidé hier jeudi 02 mars 2017, la réunion du Conseil provincial de sécurité élargi aux territoriaux de la même province. C’était en présence du Gouverneur de province, Jean-Claude Kazembe et la vice-gouverneur Bijou Mushitu Kat. A l’occasion, le VPM a invité ses interlocuteurs dont les Maires des villes de Lubumbashi et de Likasi, les bourgmestres de Lubumbashi et les administrateurs des territoires du Haut Katanga à faire chacun l’état des lieux de son entité administrative. Les questions liées au fonctionnement des entités territoriales déconcentrées que sont les villes et les communes ont été abordées et les difficultés portées à la connaissance de l’autorité de tutelle qui en a pris acte.

Emmanuel Ramazani Shadari a donné des instructions précises quant à la sécurité des personnes et de leurs biens pendant les opérations d’enrôlement des électeurs qui se poursuivent dans cette partie du pays. La grande nouvelle annoncée par le patron de la territoriale congolaise à la presse après cette réunion de sécurité, c’est la mise en place imminente dans la territoriale pour raison d’efficacité, en tenant compte des critères de méritocratie. Pour leur part, les participants ont dit leur satisfaction pour cette initiative.

Disons que le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary séjourne depuis hier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut Katanga. Dans la ville cuprifère, les informations en notre possession indiquent qu’à son arrivée, il a reçu les honneurs dus à son rang, avant d’être salué par le Gouverneur du Haut Katanga, Jean-Claude Kazembe, qu’entouraient les membres du conseil provincial de sécurité, les chefs et militants des partis politiques membres de la Majorité Présidentielle et la notabilité locale.

Soulignons que le numéro 1 de l’Intérieur et Sécurité effectue une mission d’itinérance et d’administration du territoire. Cette première visite dans cette partie du pays depuis son avènement au bureau ovale de la territoriale congolaise sera mise à profit, indique une source proche du dossier, pour prendre la température générale de la situation de la province, du moins dans les secteurs relevant de son département gouvernemental.

(JMNK)