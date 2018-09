En séjour à Kinshasa: Guy Moller finalise son opus « cachet sec »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ancien sociétaire de l’orchestre Dream Team Dream Band de Feu King Kester Emeneya, l’artiste musicien, chanteur et compositeur Guy Moller Mapamboli, séjourne depuis quelques jours à Kinshasa. Lui qui vit depuis un certain temps à Lubumbashi, dans l’ex-Katanga où il a installé son QG, et qui exerce son art d’Orphée à travers les pays frontaliers de l’Est de la Rdc, est rentré dans la capitale congolaise principalement pour quelques jours afin de mixer et finaliser son nouvel album intitulé « cachet sec ».

L’artiste nous a confié que déjà à partir du mois de décembre prochain, des clips et titres d’annonce de son disque pourraient être balancés à travers des télévisions et des radios pour la promotion de son œuvre. Pour le moment, ce disque « cachet sec » comporte huit titres. Et les amoureux de la bonne musique y retrouveront des belles mélodies inédites de la rumba congolaise, et des morceaux pour danser avec des percussions.

Disons que Guy Moller a préparé ce disque avec le concours de son propre groupe musical du nom de Dream Team, dont il est leader et qu’il dirige depuis plusieurs années. Dans son travail d’élaboration de cet album, il a bénéficié de la collaboration et de la contribution sans failles de la célèbre chanteuse Ba Fanta.

Grand artiste de renom et d’obédience populaire, Guy Moller qui a beaucoup manqué à ses milliers de mélomanes, profite également de son séjour kinois pour pouvoir livrer quelques productions musicales. Parmi lesquelles, il va également se produire dans un méga concert de retrouvailles avec ses amis et coéquipiers anciens collaborateurs de Feu King Kester Emeneya.

Entre autres, Swet Elesse, Zoé Bella, Sampao, etc. Cet événement haut en couleurs sera organisé à l’espace Chez Temba de la Foire internationale de Kinshasa (FIKIN), qui en assure également la production.

Après ses quelques productions à Kinshasa, l’artiste Guy Moller va devoir s’envoler pour les Etats-Unis d’Amérique pour des démarches qu’il préfère garder privées. Puis, l’artiste pourra retourner dans la capitale cuprifère et retrouver ses nombreux fans Lushois dans une autre production importante le vendredi 09 novembre prochain, à l’espace Miska Le Baron de Lubumbashi.

Qui vivra verra !

Lepetit Baende

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.