En rupture d’intrants contre le choléra: Haut-Lomami appelle le gouvernement à la rescousse

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La zone de santé de Malemba Nkulu dans le Haut-Lomami éprouve le manque d’intrants, concernant la prise en charge des malades du choléra et ce, depuis dimanche 24 septembre courant. La radio okapi qui a relayé l’information, affirme que cette situation produit déjà des conséquences, en termes des décès enregistrés à cet effet.

La zone de santé de Malemba Nkulu dans le Haut-Lomami est, depuis dimanche 24 septembre, en rupture totale de stocks d’intrants, pour la prise en charge des malades du choléra, indique Ngoy Ngole, administrateur de ce territoire. Ajoutant que la rupture d’intrants intervient, pourtant cette zone de santé connait la recrudescence des cas de choléra. Cet accroissement de l’épidémie est dû au manque d’hygiène que la société est censée observer.

Selon l’article, c’est depuis le mois d’août, qu’on a enregistré 564 cas dont 6 décès. « Malemba est touché depuis un certain temps .On avait les intrants mais comme les cas continuent à persister, nous sommes en rupture totale. Il y a même des cas de décès qui interviennent. Nous sommes en train de chercher comment nous devons nous approvisionner en intrants en attendant que le gouvernement puisse intervenir. Il y a aussi la situation dans la chefferie de Museka à Kanunka deux camps touchés sérieusement dans les centres de santé de Kanunka il n’y a rien et a Kabumbulu », alerte Ngoy Ngole. L’administrateur du territoire de Malemba Nkulu organise des rencontres au niveau local, afin de réunir certains moyens pour sauver des vies humaines :

« Je suis à côté des pharmaciens locaux de Malemba Nkulu et des opérateurs économiques que nous sommes en train de sensibiliser pour nous venir en aide ; en attendant que notre stock vienne pour que nous puissions rembourser et surtout aussi de leur concours s’ils sont disposés à nous aider ».

Une équipe du ministère de la Santé en mission dans la province du Haut-Lomami est arrivée mardi soir à Malemba Nkulu munie de 200 litres de sérum Ringer.

Par ailleurs, l’OMS estime qu’il est essentiel que l’assainissement des milieux, l’hygiène individuelle et collective soient mis en pratique et que l’eau potable soit accessible aux populations les plus exposées aux risques de contamination du choléra.

Les maladies liées à l’eau Choléra

Des flambées de choléra peuvent se produire sporadiquement dans toute partie du monde où les approvisionnements en eau, l’assainissement, la salubrité des aliments et les pratiques d’hygiène laissent à désirer. Les communautés surpeuplées qui vivent dans de mauvaises conditions d’assainissement et qui n’ont pas un approvisionnement en eau de boisson saine sont celles qui sont le plus fréquemment touchées.

La maladie et son impact sur les populations Le choléra est une infection intestinale aiguë qui commence par une diarrhée aqueuse indolore, des nausées et des vomissements. La plupart des sujets atteints ont une diarrhée très bénigne

ou une infection asymptomatique. Les personnes sous-alimentées en particulier ont des symptômes plus graves. Les cas graves de choléra se présentent avec une diarrhée et des vomissements abondants. Le choléra grave, non traité, peut provoquer une déshydratation rapide et entraîner la mort. En l’absence de traitement, 50% des personnes atteintes de choléra grave décéderont, mais un traitement rapide et approprié réduit ce pourcentage à moins de 1% des cas.

Le choléra est causé par la bactérie Vibrio cholerae. Les gens sont infectés après avoir consommé des aliments ou de l’eau qui ont été contaminés par les selles de personnes infectées. Les fruits de mer crus ou pas assez cuits peuvent être une source d’infection dans les zones où le choléra est répandu et l’assainissement médiocre. Les fruits et légumes qui ont été lavés avec de l’eau contaminée par des égouts peuvent également transmettre l’infection si la bactérie V. cholerae est présente.

(Mamie Ngondo)